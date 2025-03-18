Gelin Tekstil, Afrika’yı radarına aldı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Denizli’de 2003 yılında havlu, bornoz, ev tekstili ürünleri ihraç etmek amacıyla kurulan Gelin Tekstil, bugün 100 kişilik ekibi ve yıllık yaklaşık 8 milyon dolarlık ihracat hacmiyle yoluna devam ediyor. Bünyelerindeki tasarımcı ve modelistlerin hazırladığı kreasyon ve koleksiyonların yanı sıra müşterilerden gelen koleksiyonları ve kreasyonları da yaptıklarını söyleyen Gelin Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Kes, katma değerli ürünler üreterek sektörde kalıcı olmayı hedeflediklerini belirterek, “Avrupa pazarı yavaşladığında Afrika pazarının bize büyük katkısı olabilir. Potansiyeli çok yüksek olan Afrika pazarına açılmayı hedefliyoruz. Bunun için de devlet desteklemesi bekliyoruz” dedi.

Dünyadaki tüm uluslararası veya bölgesel fuarlara katılmaya gayret ettiklerini belirten Kes, “Bu fuarlarda koleksiyonlarımız çok beğeniliyor. Satış kısmına geldiğimizde ise devletin desteklemesi gerekiyor. Afrika ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşması yenilenmeli. Afrika’nın Türkiye’den ithalatında yüzde 40 oranında vergi var. Bu vergi bizi zorluyor, çalışmamaya itiyor. Afrika’ya dolaylı yollarla ihracat gerçekleştiriliyor, devletin bu konuda önümüzü açması lazım. Kambiyo sistemine geçilmesi gerekiyor, devlet bankaları güvenilirliğiyle bu konuda görev üstlenebilir. Afrika pazarının potansiyeli çok büyük. Avrupa ülkeleri, Amerika ve Uzak Doğu bizden alıyor Afrika’ya satıyor. Kambiyo sisteminde güvenlik sorunu çözülür ve Serbest Ticaret Anlaşması yenilirse Afrika pazarını ihya ederiz. Türk malını destekleyecek kaslarımızı güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Gençlere yönelik sokak modası üzerine çalışıyoruz”

Neredeyse tüm Avrupa ülkeleri, Amerika, Dubai, Rusya, Hindistan, Çin ve Körfez ülkelerine ihracat yaptıklarını dile getiren Kes, “Markalarımız olan Ellia Soft ve Gelin House Collection üzerinden de e-ticaret ve e-ihracat gerçekleştiriyoruz. Farklı koleksiyonlar hazırlıyoruz. Kendi markamızla, ürün gamımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda gençlere yönelik sokak modası üzerine çalışıyoruz” diye konuştu.

Gelin Tekstil olarak güneş enerjisi santrali projesini hayata geçirdiklerini aktaran Kes, “Sürdürülebilirlik alanındaki tüm sertifikalarımız yanında, vegan sertifikamız da var. 2025 yılı sonunda başlayacak olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile ilgili tüm mevzuatlara şu anda hazırlıklıyız. Bu yıl içerisinde ürün gamını çeşitlendirmenin dışında en önemli hedefimiz mevcut durumu koruyabilmek” dedi.

Emine Kes: “Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyoruz”

Ur-Ge ve Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini ve katma değerli üretime yoğunlaştıklarını dile getiren Gelin Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Kes, “2025’e de bu şekilde giriş yaptık. Yıl boyunca katma değer üretmeye devam edeceğiz. Patentini aldığımız kokulu havlular üretiyoruz. Şu anda lavanta, gül ve vanilya olmak üzere 3 çeşit kokulu havlumuz var. Bu alana daha fazla yönelmek istiyoruz. Kokulu havluların yurt dışı satışına başlamadık, çünkü çabuk kopyalanabilir bir ürün. Çin hızlıca kopyalayabilir. Havlunun üzerine yerleştirdiğimiz 12 yıkamaya kadar dayanıklı mikro kapsüller sürtünmeyle patlıyor ve kokuyor. 12 yıkama sonrası yine kullanıma devam ediliyor. Ürünlerimize görselliğin yanında koku ilave etmek istedik” dedi.