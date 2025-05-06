Gemak’tan standartları belirleyen proje! Hedef 23 bin ton Galler ve İngiliz peyniri

Gemak, ileri düzey peynir altı suyu, süt ve krema işleme tesisleri ile CIP ünitesini içeren ‘Project Dragon’ projesini başarıyla tamamladı. Projenin başlangıcından devreye alınmasına kadar olan süreç, Birleşik Krallık süt endüstrisinde verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından dönüştürücü bir yolculuğu temsil ediyor ve yeni standartlar belirliyor. 1986 yılında kurulan Gemak, süt, içecek, gıda, bitki bazlı ve kimya sektörlerine yönelik hijyenik proses ekipmanları ve mühendislik çözümlerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaştı, sektörün önde gelen firması olma niteliğini kazandı.

Hedef 23 bin ton galler ve ingiliz peyniri

Gemak’ın projesini üstlendiği Galler’in en eski ve en büyük çiftçi ortaklı süt kooperatifi olan South Caernarfon Creameries, 160 çiftçi üyesiyle yerel kaynaklı Galler sütünü tedarik ederek 20’den fazla yüksek kaliteli Galler ve İngiliz peyniri üretiyor. Şirket, yıllık peynir üretim kapasitesini 15 bin tondan 23 bin tona çıkarmayı hedefleyen 15 milyon Sterlin’lik bir genişleme planı başlattı. SCC Genel Müdürü Alan Wyn-Jones, “Ayrıntılı bir teklif sürecinin ardından Gemak entegrasyon yeteneği, teslimat süresi, kalite ve rekabet gücü sayesinde seçildi” dedi. Gemak, ‘Project Dragon’da kritik bir rol üstlendi. Hijyenik peynir altı suyu işleme tesisi tasarlayıp üretmenin yanı sıra projeye yeni süt ve krema işleme tesisi, depolama siloları ve SCC’nin mevcut peynir tesisine entegre bir CIP ünitesi dahil edildi. Tesis, günlük 600 ton süt ve peynir altı suyu konsantresi işleme kapasitesi ile Birleşik Krallık’taki en gelişmiş süt işleme tesislerinden biri haline geldi.

Bir ilke imza atmış oldular

Bu teknoloji, üstün ürün kalitesini garanti ederken süreçleri daha verimli hale getiriyor, enerji tüketimini azaltıyor, karbon ayak izini küçültüyor ve kaynak kullanımını optimize ediyor. Gemak UK’den Kürşat Uysal, bu iş birliğiyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “SCC tarafından bu projede teknoloji ortağı olarak seçilmiş olmaktan gurur duyduk. Bu kilometre taşı, Gemak’ın Birleşik Krallık peynir altı suyu işleme pazarına girişinde önemli bir adımdır.”

Başlangıçta tesisin sahada net sıfır su tüketimi sağlaması hedeflenmişti ancak bu hedefin de ötesine geçilerek günlük 100 bin litreden fazla yüksek kaliteli temiz su üretimiyle ‘Net Zero Plus Water’ unvanı kazanıldı. Gemak ayrıca saatte 30 ton oranında peynir altı suyu işleyebilen ve yüzde 30 toplam katı maddeye sahip RO (HIRO) konsantresi üretebilen bir tesisi devreye sokarak Birleşik Krallık’ta bir ilke imza atmış oldu.

Gemak, Birleşik Krallık’ın en elişmiş süt işleme tesislerinden birini hizmete aldı

Süt ve sıvı gıda işleme ekipmanlarında global çapta projelere imza atan Gemak, Birleşik Krallık’ta şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük anahtar teslim süt işleme tesisinin kurulumunu ve devreye alma sürecini başarıyla tamamladı. Galler’de yer alan ve günlük 600 ton süt ve peynir altı suyu konsantresi işleme kapasitesine sahip bu ileri teknoloji tesis, Gemak’ın inovasyon, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet vizyonunu güçlü bir şekilde yansıtıyor.

İngiltere’de bir ilk:

%30 Toplam Kuru Madde Oranı ile Peynir Altı Suyu Konsantresi Üretimi Tesiste ilk kez uygulanan sürekli çalışan HIRO sistemi sayesinde, %30 toplam kuru maddeye sahip peynir altı suyu konsantresi üretimi mümkün hale geldi. Bu yenilikçi sistem sadece ürün kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda proses verimliliğini yükselterek enerji tüketimini azaltıyor, karbon ayak izini küçültüyor ve kaynak kullanımını optimize ediyor.

Net sıfırın ötesinde: Net Zero Plus Water” başarısı

Tesisteki su yönetimi sistemi başlangıçta “net sıfır su tüketimi” hedefiyle tasarlandı. Ancak kurulan sistem bu hedefin de ötesine geçerek “Net Zero Plus Water” unvanını almaya hak kazandı. Tesiste günlük olarak 100.000 litreden fazla yüksek kalitede ek temiz su üretiliyor. Bu başarı, süt endüstrisinde sürdürülebilir su yönetimi adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Endüstri standartlarını yeniden tanımlayan bir tesis

sunduğu entegre mühendislik çözümleri sayesinde tesis; sürekli çalışma süresi, proses doğruluğu, birim başına düşen enerji ve kaynak tüketimi gibi pek çok temel performans göstergesini (KPI) başarıyla aşıyor. Tesisteki sistemlerin yüksek hassasiyetle çalışması sayesinde hem üretim verimliliği hem de çevresel performans üst seviyeye taşınıyor.

Gemak, bu proje ile yalnızca hijyenik proses ekipmanları üretiminde değil, aynı zamanda süt endüstrisinin geleceğine yön veren sürdürülebilir çözümlerde de liderliğini pekiştiriyor. Şirket yetkilileri, bu gibi projelerle gıda üretiminde daha çevreci ve verimli bir geleceğe katkı sağlamaktan büyük gurur duyduklarını belirtiyor.