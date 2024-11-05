Gemius, Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen dijital banka ve e-ticaret markalarını açıkladı

Gemius, farklı pek çok sektörde yer alan firmaları ve bu firmaların 2024 yılında aldıkları trafikler ile ilgili detayları paylaşırken, incelenen sektörler arasında E-Ticaret, Finans ve Streaming platformları da yer aldı.

Ziyaret şampiyonu kategoriler

Ocak-Eylül 2024 tarihleri arasında ziyaret şampiyonu kategorilere göz attığımızda ilk sırada Arama Motoru yer aldı. Ardından Sosyal Ağlar, E-Ticaret, Haber ve Kamu kategorileri ilk 5’te yer aldı.

Reklam şampiyonu endüstriler

Reklam şampiyonu endüstrilere yakından baktığımızda E-Ticaret sektörünün birinciliği kimseye kaptırmadığı görülüyor.

Finans sektörü

Finans sektörünü mercek altına aldığımızda Erişim bazında Garanti BBVA’nın ilk sırada olduğu dikkat çekiyor. Garanti BBVA’yı Ziraat Bankası izlerken, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası ve Akbank erişimde ilk 5’te yer alan bankalar oldu.

Çapraz Medya Reklam Liderleri sıralaması yaptığımızda Garanti BBVA’nın %17 SOV’a ulaştığı görülüyor. Garanti BBVA’nın ardından gelen Akbnak ve Türkiye İş Bankası da ilk üçte.

Finans sektörünün Lovesite’ları da belirledi. Gemius, Lovesite’ı oluştururken sadece bir ziyaretçinin herhangi bir siteye ilgisini erişim rakamıyla sınırlamak yerine söz konusu ziyaretçinin ilgili sitede ne kadar yoğun bulunduğunu da göz önünde bulundurdu.

ATS yani ortalama geçirilen süreyi dikkate aldığımızda Binance, BtcTurk ve Yapı Kredi Bankası öne çıktı. LoveSite’lar söz konusu olduğunda da X, Y ve Z jenerasyonu olarak ziyaretçileri ayırdık. X jenerasyonu için sıralama Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası şeklinde oluşurken, Y jenerasyonunun ilk üçü Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi, Z jenerasyonunun ilk üçü ise Ziraat Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi olarak gerçekleşti.

Sadık kitlesi olan kurumlara bakıldığında ise burada Exclusive User’a odaklanıldı. Bu tip kullanıcılar, bir platformu tercih ederken diğerlerini ziyaret etmeyen ve sadık kalan kullanıcıları ifade ediyor. Bu kapsamda sadık kitleye baktığımızda şunu görüyoruz: Her üç kurumun da devlet bankası olması dikkat çekici. Karşımıza çıkan ilk isim %9 ile Halkbank oldu. Halkbank’ı Ziraat Bankası ve VakıfBank takip etti.

Fintech

Şimdi de Finans sektörünün önemli bir parçası olan Fintech tarafına yakından bakalım. Toplam ziyaretçi olarak sıraladığımızda ilk üç Papara, Binance ve Midas şeklinde oluşurken, Çapraz Medya SOV olarak baktığımızda ise Paribu, Binance ve Papara’yı ilk üçte görüyoruz.

Fintech sektörünün Lovesite’larına yakından bakalım:

Ortalama geçirilen süreyi dikkate aldığımızda Binance, Bitci ve BtcTurk öne çıktı. LoveSite’lar söz konusu olduğunda X ve Y jenerasyonu için Binomo, Z jenerasyonu için ise ICRYPEX öne çıktı.

Sadık kullanıcı kitlesi olan kurumlara baktığımızda ise %68 ile Papara ilk sırada yer aldı ve ilk kez bir yatırım bankacılığı platformunu burada görüyoruz. Papara’yı Garanti BBVA ile Binomo takip etti.

E-Ticaret sektörü

Türkiye’de gün geçtikçe büyüyen ve Kasım indirimleri için yepyeni kampanyalarını duyurmaya hazırlanan e-ticaret devlerine gelince: Bu çerçevede Dijital Ziyaretçi Liderleri olarak sıralama yaptığımızda yıllardır zirvesini rakiplerine bırakmayan Trendyol’u yine ilk sırada görüyoruz. Trendyol’u, Hepsiburada ve Türkiye’de yıllardır yaptığı yatırımın karşılığını almaya başlayan e-ticaret devi Amazon takip etti.

Çapraz Medya Reklam Liderleri sıralaması yaptığımızda ise bir zamanların en çok reklamvereni olan Trendyol’un üçüncü sıraya gerilediğini görüyoruz. Listenin ilk ikisinde yemek sipariş uygulamaları damga vurdu ve ilk sıraya yerleşen Yemek Sepeti’ni Getir takip etti.

E-Ticaret sektörünün Lovesite’larına yakından bakalım:

Ortalama geçirilen süreyi dikkate aldığımızda Trendyol, Migros ve Hepsiburada öne çıktı. LoveSite’lar söz konusu olduğunda X jenerasyonu için CarrefourSA, Y jenerasyonu için MediaMarkt, Z jenerasyonu için ise Gratis öne çıktı.

Sadık kitlesi olan kurumlara baktığımızda ise %9 ile Trendyol ilk sırada yer aldı ve Trendyol’u MediaMarkt ile Yemek Sepeti takip etti. Pazaryeri platformlarını toplam ziyaretçi bazında karşılaştırdığımızda Trendyol ilk sırada kendine yer buldu. Çapraz Medya SOV olarak listelediğimizde ise yine Trendyol’un birinciliği rakiplerine kaptırmadığı söylenebilir.

Pazaryeri sektörünün Lovesite’larına yakından bakalım:

Ortalama geçirilen süreyi dikkate aldığımızda Trendyol, Migros ve Hepsiburada öne çıktı. LoveSite’lar söz konusu olduğunda X jenerasyonu için CarrefourSA, Y jenerasyonu için MediaMarkt, Z jenerasyonu için ise Gratis öne çıktı.

Sadık kitlesi olan kurumlara baktığımızda ise %17 ile Trendyol ilk sırada yer aldı ve Trendyol’u AliExpress ile Amazon takip etti.

Süpermarket

Süpermarket platformlarını toplam ziyaretçi bazında karşılaştırdığımızda Migros ilk sırada kendine yer buldu. Çapraz Medya SOV olarak listelediğimizde ise yine A101 öne çıktı.

Şimdi de Süpermarket sektörünün Lovesite’larına yakından bakalım: Ortalama geçirilen süreyi dikkate aldığımızda Migros, ŞOK Marketler, CarrefourSA ve A101 öne çıktı. LoveSite’lar söz konusu olduğunda X jenerasyonu için CarrefourSA, Y jenerasyonu için ŞOK Marketler, Z jenerasyonu için ise Migros öne çıktı.

Sadık kitlesi olan kurumlara baktığımızda ise %53 ile A101 ilk sırada yer aldı ve A101’i Migros ile BİM takip etti.

Teknoloji pazaryeri

Teknoloji Pazaryeri platformlarını hem toplam ziyaretçi hem de Çapraz Medya SOV bazında karşılaştırdığımızda MediaMarkt ilk sırada kendine yer buldu.

Pazaryeri’nin Lovesite’larına yakından bakalım:

Ortalama geçirilen süreyi dikkate aldığımızda Vatan Bilgisayar, TeknoSA ve MediaMarkt öne çıktı. LoveSite’lar söz konusu olduğunda Y ve Z jenerasyonu için MediaMarkt, X jenerasyonu için ise Vatan Bilgisayar öne çıktı.

Sadık kitlesi olan kurumlara baktığımızda ise %63 ile MediaMarkt ilk sırada yer aldı ve MediaMarkt’ı TeknoSA ile Vatan Bilgisayar takip etti.

Kişisel bakım ve kozmetik

Kişisel Bakım ve Kozmetik sektöründeki markaları hem toplam ziyaretçi hem de Çapraz Medya SOV bazında karşılaştırdığımızda Gratis ilk sırada kendine yer buldu.

Şimdi de Lovesite’lara yakından bakalım:

Ortalama geçirilen süreyi dikkate aldığımızda Gratis, Rossman ve Watsons öne çıktı. LoveSite’lar söz konusu olduğunda X jenerasyonu için Mion, Y jenerasyonu için Cosmetica, Z jenerasyonu için ise The Body Shop öne çıktı.

Sadık kitlesi olan kurumlara baktığımızda ise %71 ile Gratis ilk sırada yer aldı ve Gratis’i Sephora ile Rossman takip etti.

Mobilya ve dekorasyon

Mobilya ve Dekorasyon sektöründeki markaları toplam ziyaretçi bazında karşılaştırdığımızda Vivense ilk sırada kendine yer buldu. Çapraz Medya SOV olarak listelediğimizde ise Bellona birinciliği rakiplerine kaptırmadı.

Pazaryeri’nin Lovesite’larına yakından bakalım: Ortalama geçirilen süreyi dikkate aldığımızda Enza Home, Kelebek, IKEA ve Doğtaş öne çıktı. LoveSite’lar söz konusu olduğunda X jenerasyonu için Kelebek, Y jenerasyonu için Yataş, Z jenerasyonu için ise Divanev öne çıktı.

Sadık kitlesi olan kurumlara baktığımızda ise %63 ile Vivense ilk sırada yer aldı ve Vivense’i IKEA ile Doğtaş takip etti.

VOD & Streaming

VOD (Video On Demand) & Streaming platformlarını toplam ziyaretçi bazında karşılaştırdığımızda Netflix ilk sırada kendine yer buldu. Çapraz Medya SOV olarak listelediğimizde ise yine Prine Video birinciliği kimseye bırakmadı.

Pazaryeri’nin Lovesite’larına yakından bakalım: Ortalama geçirilen süreyi dikkate aldığımızda PuhuTV, Netflix ve beIN Sports öne çıktı. LoveSite’lar söz konusu olduğunda Y ve Z jenerasyonu için Netflix, X jenerasyonu için ise beIN Sports öne çıktı.

Sadık kitlesi olan kurumlara baktığımızda ise %63 ile Netflix ilk sırada yer aldı ve Netflix’i PhuTV ile Tabii takip etti.

Yeniler ve yenilikçiler

Gemius; son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve büyük bir çıkış yapanları Yeniler ve Yenilikçiler olarak sınıflandırarak Temu, İstanbulkart, Nadir Gold, CapCut ve ChatGPT’ ye ilişkin çarpıcı bazı verileri de paylaştı. Yapay Zeka denildiğinde akla gelen ilk hizmetlerden biri olan ChatGPT son yılların en büyük çıkış yaşayan platformlarından biri. Sadece Ağustos’tan Eylül’e kadar toplam ziyaretçi sayısını 2’den 4 milyona taşıyarak ikiye katlamayı başardı.

İstanbul sınırları içinde kullanılabilen temassız akıllı şehir kartı İstanbulkart bugün için sadece toplu taşımada değil, sanal kart olarak alışverişler için de bir ödeme aracına dönüştü. Kullanımda olan İstanbulkart sayısı 12,5 milyonu görmüş durumda. Akıllı telefonlara ücretsiz olarak yüklenebilen ve ücretli abonelik sistemine de sahip olan CapCut,gelişmiş bir video düzenleme aracı. Özellikle Influencer ve diğer pek çok içerik üreticilerinin yoğun olarak kullandığı ByteDance’ın CapCut’ı Ocak’taqn Eylül’e kadar erişim bazında dalgalı bir seyir izledi. Temmuz’da 14 milyona ulaşarak yılın en yüksek seviyesi görülürken, Eylül’de de bu seviyenin korunduğu görülüyor. Çin merkezli PDD tarafından işletilen Temu, yeni e-ticaret düzenlemeleri getirilmeden önce oldukça büyük ilgi gören platformlardan biriydi. Ancak getirilen yeni bir düzenleme Temu’da alışveriş yapanların tadını kaçırdı.

21 Ağustos’ta geçerli olmak üzere Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Avrupa Birliği ülkelerinden sipariş verilen ürünlerde, 30 Euro’yu aşan değere sahip ürünler için yüzde 30 vergi uygulanmaya başladı. Bu vergi oranı daha önce yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Diğer ülkelerden sipariş verilen ürünlerde ise, 30 euro’yu aşan değere sahip ürünler için yüzde 30 yerine yüzde 60 oranında vergi ödenmesine karar verildi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamındaki ürünlerde de, yukarıdaki oranlara ek olarak yüzde 20 oranında ek vergi tahsil edilmeye başlandı.

Peki tüm bunlar Temu’nun erişimine nasıl yansıdı?

Yeni düzenlemenin duyurulmasının ardından daha yüksek vergi oranları gelmeden alışveriş yapmak isteyenlerin gösterdiği büyük ilgi sonucu 9 Ağustos’ta erişimde zirve görüldü. Sonrasında ise erişimde sert bir düşüş yaşandı ve seviye olarak Temmuz ayı ortalamasının da altı görüldü. Düzenleme sonrası Temu’ya Türkiye’den erişenlerin sayısında sınırlı da olsa düşüş yaşandığı görüldü.

Yıl boyunca sık sık rekor tazeleyen ve yatırımcısını sevindiren altın, kuyumculara olan ilgiyi de artırdı. İnternet üzerinden altın siparişi verilebilen Nadir Gold da öne çıkmayı başarabilen markalardan biri oldu ve en çok ziyaretçiyi Temmuz ayında gördü. Yıl genelinde ise ortalama 145 bin ziyaretçiye ulaştı.