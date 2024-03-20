Gen İlaç, Jaguar Health’e ortak oluyor

Gen İlaç, Nasdaq’da işlem gören Jaguar Health’e ortak oluyor. Gen İlaç, yaptığı açıklama ile Amerikan Nasdaq Borsasında işlem gören Jaguar Health’e sermaye artırımına katılım yoluyla yüzde 6,70 oranında ortak olacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, sermaye artırımına yönelik işlemlerin 20 Mart’ta tamamlanması bekleniyor. Gen İlaç, yüzde 6,7 hisse için 2 milyon dolar ödeyecek.

Anlaşma çerçevesinde Gen Crofelemer etken maddeli bitmiş ürünleri üretecek ve Türkiye, Belarus, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya, Gürcistan’da münhasır satış ve pazarlama haklarına sahip olacak.