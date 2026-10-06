GEN İlaç'ın Azerbaycan'daki üretim tesisi faaliyete geçti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.'nin yüzde 66 payla ana yatırımcısı olduğu Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations ilaç üretim tesisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle faaliyete geçti.

Bakü yakınlarındaki Pirallahı Sanayi Parkı'nda kurulan tesisin yıllık 60 milyon kutu ve yaklaşık 2,5 milyar tablet-kapsül üretim kapasitesi bulunuyor.

Proje değeri yaklaşık 67 milyon dolar

Toplam proje değeri 113,9 milyon manat olan yatırımın güncel resmi kur üzerinden dolar karşılığı yaklaşık 67 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımda GEN İlaç yüzde 66 payla ana yatırımcı konumunda bulunuyor.

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığına bağlı Azerbaycan İş Geliştirme Fonu yüzde 29, SIA Pharmaceuticals ise yüzde 5 paya sahip.

5,2 hektarlık alanda iki yıldan kısa sürede tamamlanan tesiste 178 kişiye sürekli istihdam sağlanması öngörülüyor.

İlk hedef 2027'de 50 ilacın üretimi

Tesiste kardiyoloji, nöroloji, üroloji, diyabetoloji ve gastroenteroloji başta olmak üzere farklı tedavi alanlarında kullanılan ilaçların yanı sıra ağrı kesici ve antibiyotiklerin de üretilmesi planlanıyor.

İlk aşamada 2027 yılı içinde 50 ilacın üretime alınması hedeflenirken, beş yıl içinde 500'ün üzerinde ilacın üretiminin yerelleştirilmesi amaçlanıyor.

Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations'ın yalnızca Azerbaycan iç pazarına değil, bölgesel ihracata da hizmet etmesi planlanıyor.

Tesiste üretilecek ilaçların Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan ve diğer ülkelere ihraç edilmesi hedefleniyor.

Gülmüş: Uluslararası büyümede önemli bir kilometre taşı

GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, yatırımın şirketin uluslararası büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, önceliklerinin Azerbaycan sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu hayati ilaçları yerel olarak üretmek olduğunu ifade etti.