Genç Değirmen, İDMA İstanbul'da yenilikçi teknolojileriyle ilgi odağı oldu

Un ve tahıl teknolojileri sektörünün en prestijli organizasyonları arasında yer alan İDMA İstanbul Fuarı, bu yıl da dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Konya merkezli Genç Değirmen de fuarda sergilediği son teknoloji makineleri ve yenilikçi çözümleriyle katılımcıların en çok ilgi gösterdiği firmalar arasında yer aldı.

Genç Değirmen Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Mert Selek, fuarın önceki yıllara göre daha yoğun ve hareketli geçtiğini belirterek, organizasyona dört büyük makineyle katıldıklarını söyledi. Selek, bu yıl ilk kez iki stratejik makineyi lansmana özel kaplama tasarımıyla ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını ifade ederek, bu uygulamanın büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Müşteri taleplerine göre makinelerin hem özel kaplamalı hem de standart renk seçenekleriyle üretilebildiğini dile getirdi.

Fuarda Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Irak başta olmak üzere birçok ülkeden yatırımcı ve sektör profesyonelini ağırladıklarını aktaran Selek, firmanın uluslararası pazardaki başarısının güvene dayandığını vurguladı. Mevcut müşterilerinin yeni yatırımcıları da kendilerine yönlendirdiğini belirten Selek, bunun uzun yıllara dayanan kaliteli üretim ve müşteri memnuniyetinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar dünya genelinde 370'i aşkın anahtar teslim projeye imza atan Genç Değirmen, Ar-Ge çalışmaları ve satış sonrası teknik destek hizmetleriyle küresel büyümesini sürdürüyor. Firma, geliştirdiği yeni teknolojilerle hem Türkiye'nin mühendislik gücünü uluslararası platformlarda temsil etmeye hem de değirmen teknolojileri alanındaki rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.