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Gençler bilişim dünyasına Index Grup ile adım attı

Türkiye'nin lider bilişim teknolojileri dağıtım grubu Index Grup'un, gençlere teknoloji sektörünü yakından tanıtmak ve kariyer yolculuklarında onları desteklemek amacıyla düzenlediği “Anadolu'nun Genç Yüzü Bilişimle Aydınlanıyor” staj programı bu yıl da başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen mühendislik ve iletişim fakültesi öğrencileri, teknoloji sektörüne dair kapsamlı bir deneyim yaşadı.

Haber Merkezi
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Gençler bilişim dünyasına Index Grup ile adım attı
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Türkiye bilişim sektöründe “geleceğin teknoloji dağıtım grubu” vizyonuyla hareket eden Index Grup'un 2012 yılından bu yana sürdürdüğü ve toplumsal fayda odaklı bir gençlik gelişim programı haline gelen Anadolu'nun Genç Yüzü Bilişimle Aydınlanıyor” staj programı, bu yıl 7 Temmuz – 4 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Program kapsamında Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören, teknoloji alanında kariyer hedefleyen genç yetenekler, bilişim ekosistemini yerinde tanıma ve profesyonel iş yaşamıyla tanışma fırsatı buldu

Staj öğrencilerinin kazanımları

Staj süresince öğrenciler, Index Grup çatısı altındaki şirketleri, teknoloji tedarik zincirinin işleyişini ve sektörel dinamikleri doğrudan gözlemleme şansı yakalarken; İstanbul'un kültürel mirasını keşfetme ve büyükşehir yaşamını deneyimleme imkânı da elde etti.
 
Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Bilecik, programın önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bilişim alanında eşit fırsatlara erişim, gençlerin sadece bireysel gelişimi için değil, ülkemizin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Index Grup olarak teknolojiye meraklı gençlerin potansiyelini desteklemeyi, onları sektörle erken yaşta buluşturmayı görev biliyoruz. ‘Anadolu'nun Genç Yüzü Bilişimle Aydınlanıyor' programımızla bugüne dek yüzlerce öğrenciye ulaşmaktan ve bu yıl programın 13'üncüsünü hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz.”

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