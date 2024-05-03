Gençler en çok hangi markaları seviyor?

Genç nüfusun zihninde ve yer edinen markalar, İstanbul Kent Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilen Gençlik Endeksi G-250 ile belirlendi. 5 Şubat -29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, Türkiye’de 18-24 yaş arası gençlerin marka tercihlerini ortaya koyuyor. Bursa Teknik Üniversitesi’nin raportörlüğünde bilgisayar destekli telefonla arama (CATİ) yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada 4 bin 800’den fazla genç ile görüşüldü. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen G-250 Endeksi’nde gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı. Endekste geçtiğimiz yıl 50’nin üzerinde farklı sektör yer alırken bu yılki çalışmada bu yıl yaklaşık 40 sektör incelendi ve markaların gençlerin zihnindeki algılanan değerleri ölçümlendi.

G-250 araştırmasının sonuçları; sosyal medya platformlarından ve diğer tüm dijital iletişim kanallarından gençlere ulaşan, teknolojiye ayak uydurabilen, fiyat performans ürünlerinin ve güncel zevklere hitap eden markaların 18 – 24 yaş grubunda daha çok güven algısı oluşturduğunu gösterdi. Türkiye İtibar Akademisi’nin web sitesinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre ilk 10’da yer alan markaların sektör dağılımı incelendiğinde giyim, yiyecek, alışveriş platformu gibi ürünlerin baskın olduğu görüldü.

“Gençler; teknolojiyi iyi kullanan ve kendileri ile iletişim kurabilen markalara güveniyor”

TÜİK’in “Türkiye örneklemi” kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 5 Şubat-29 Şubat 2024 tarihleri arasında 18 – 24 yaş arası 4 bin 800’ün üzerinde genç ile görüşülen araştırma hakkında konuşan TİA Başkan Yardımcısı Özüm Acar, “Bu yıl dördüncü kez Gençlik Endeksi Araştırmasını gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. İstanbul Kent Üniversitesi işbirliği ile açıkladığımız bu araştırmada ülke nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan 18-24 yaş arası Z kuşağı olarak tanımlanan gençlerin 40 farklı sektördeki tercihlerini inceledik. Z kuşağı artık markaların ana hedefi durumunda karşımıza çıkıyor. Markalar da iletişim ve pazarlama faaliyetlerini genç kuşağın beğenilerine ve tercihlerine göre hazırlıyorlar. Araştırmamızın sonuçları da bunu ortaya koyuyor. G-250 bize gösteriyor ki gençler tercihlerini kendilerine yakın hissettikleri ve çevrelerinde popülaritesi yüksek markalardan yana kullanıyor. Bunun yanı sıra dijitalliğin ön planda olduğu, sosyal medyayı aktif kullanan ve toplumsal konularda duyarlı markalar da sıralamada yer alıyor. Gençlik Endeksi araştırmamızda da fiyat performans ürünlerinin daha üst sıralarda yer aldığını ve ekonomik endişelerin marka tercihlerine de yansıdığını görüyoruz” diyerek araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi.

Alfabetik sıralamaya göre G 250’de yer alan markalar

A101, Abalıoğlu, Acer, Adidas, AgeSA, Ağaoğlu, Akbank, Aksa Doğalgaz, Aksigorta, Allianz, Altınbaş, Altınkaynak, Altınyıldız, Altus, Amazon, Anadolu Sigorta, Apple, Aras Kargo, Arby’s, Arçelik, Arzum, Aspava, Asus, Atasay, Audi, Avis, Avon, AXA, Aygaz, Aytemiz, Banvit, Baydöner, Beko, Bellona, Beypazarı, Beypiliç, BİM, BKM Express, Blendax, Blue Diamond, BMW, Bosch, Bp, Budget, Burger King, Cappy, Casper, Cengiz Enerji, Central, Cimri, Civil, Clear Men, Coca Cola, CP, Çanakkale Seramik, Çaykur, D`S Damat, Dagi, Decathlon, DeFacto, Denizbank, Doğtaş, Domino’s Pizza, Dost, Ebebek, Ege Seramik, Eker, Ekrem Coşkun Döner, Elidor, Elseve, Emsan, Enerjisa, Enpara, Enterprise, Enza Home, Erpiliç, Eti, EÜAŞ, Fakir, Familia, Fanta, Farmasi, Flormar, Ford, Gap İnşaat, Garanti, Gedik, Getir, Gliss, Golden Rose, Gratis, Gresan, Güral Porselen, Halkbank, HD İskender, Hepsi Burada, Hitit Seramik, Hopi, HP, Hugo Boss, Hummel, İçim, İninal, İpekyol, İstikbal, İyzico, Karaca, Kelebek, KFC, Kiğılı, Koç Holding, Komagene, Korkmaz, Koru Sigorta, Kotex, Koton, Kumtel, Kütahya Porselen, Lc Waikiki, Lenovo, LG, Limak, Little Caesars Pizza, Loreal Paris, Mango, Mapa Grup, Mavi, Maylo, McDonald’s, Mercedes-Benz, Migros, Mis, MNG Kargo, Molped, Mondi Home, Monster Notebook, Mothercare, Nespresso, Nestle, NG Kütahya Seramik, Nike, Nissa, Nivea, Opet, Orkid, Otoplus, Panço, Pantene, Papa Johns, Papara, Papia, Paraşüt, Pasaport Pizza, Paşabahçe, Penti, Pepsi, Petrol Ofisi, Peugeot, Philips, Pınar, Pizza Hut, Pizza Pizza, Pizza Time, Polisan, Popeyes®, Porland, Prima, PTT, Puma, QNB Finansbank, Restorex, Rönesans, Sabancı, Samsung, Sbarro, Seher Yıldızı, Selpak, Shell, Siemens, Sixt, Sleepy, Solo, Soobe, Suwen, Sürat Kargo, Sütaş, Şenpiliç, Şok, TAB Gıda, Tadım Pizza, Tavuk Dünyası, TEB, Teknosa, Terra Pizza, Torku, Toyota, Trendyol, Turkuaz Seramik, Tutku, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrol, Uludağ İçecek, , Uni Baby, Ülker, Vakıfbank, Vans, Vestel, VitrA, Vivense, Volvo, Yıldız, Yıldız İnşaat, Yolcu360, Yurtiçi Kargo, Zara, ZEN Pırlanta, Ziraat Bankası, Zorlu Holding, Zorlu Enerji, Zurih Sigorta"