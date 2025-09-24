Gençlere özel ayrıcalıklar: Garanti BBVA Mobil’de tek ekranda toplandı

Mobil bankacılığı yalnızca bir kanal değil, bir yaşam deneyimine dönüştüren Garanti BBVA, mobil uygulamasına eklediği yeni alan ile; 18-26 yaş arasındaki gençlerin hem finansal ihtiyaçlarını hem de günlük yaşamlarına dokunan ayrıcalıkları tek ekranda buluşturuyor.

Artık gençler; kredi kartı kampanyalarından kültür-sanat etkinliklerine, dijital abonelik avantajlarından kariyer fırsatlarına kadar birçok ayrıcalığı Garanti BBVA Mobil’de yer alan gençlere özel menüden kolayca takip edebiliyor. Kullanıcı dostu ve dinamik yapısıyla öne çıkan bu yeni alan, gençlerin ilgi alanlarına göre içerikleri ön plana çıkarıyor. Bu sayede Garanti BBVA Mobil, gençler için yalnızca bir bankacılık uygulaması değil; yaşamlarını kolaylaştıran, onlara her adımda eşlik eden bir dijital yol arkadaşı haline geliyor.

Finansal ve sosyal faydalar bir arada

Gençlerin günlük yaşam alışkanlıklarına göre zenginleştirilmiş içeriklerle donatılan Garanti BBVA Genç menüsünde, gençlerin en çok harcama yaptığı ulaşım, giyim, yeme-içme gibi alanlarda özel kampanyalar sunulurken; kültür-sanat, üniversite, eğitim ve kariyer gibi gelişim odaklı fırsatlar da doğrudan fayda sağlayacak şekilde kurgulanıyor. Kredi kartı kampanyaları, dijital platform aboneliklerine özel fırsatlar, kültür-sanat merkezlerinde ayrıcalıklı bilet avantajları, kariyer ve eğitim fırsatları tek bir noktadan takip edilebiliyor.

Uygulamanın kullanıcı dostu yapısı, gençlerin ilgi alanlarına göre içerikleri öne çıkarıyor. . İçerikler, gençlerin günlük yaşam alışkanlıklarına göre sürekli güncelleniyor ve zenginleştiriliyor.

Henüz Garanti BBVA müşterisi olmayan gençler mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olduklarında, 6 ay boyunca tüm para transferlerini masrafsız gerçekleştirme ayrıcalığından faydalanabiliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, yeni özelliği şu sözlerle değerlendirdi:

“Bankacılık artık sadece işlem yapılan bir yer olmaktan çok daha fazlası; hayatın doğal bir parçası, kişisel bir deneyim, hatta dijital bir yol arkadaşı. Müşterilerimizle kurduğumuz ilişkinin sınırları, bir ürün ya da kanalın çok ötesinde. Bugün bankacılığı yeniden tanımlarken, temel sorumuz şu: Müşterilerimizin gözünden baktığımızda ne görüyoruz? Cevabımız çok net: Görünmez kadar akıcı, hatırlanacak kadar pozitif bir deneyim beklentisi. Bu beklenti, yalnızca teknolojik dönüşümle tanımlanamaz, aynı zamanda kültürel ve zihinsel bir dönüşümü de gerekli kılar. İşte tam bu noktada devreye “Radikal Müşteri Perspektifi” giriyor. Çünkü artık bankacılık, ihtiyaçlara yanıt vermekle kalmamalı; anlam üretmeli, güven inşa etmeli, insanı odağına almalı.

Bugünün gençleri yalnızca dijitale doğmuş bireyler değil; aynı zamanda geleceği şekillendirecek fikir ortaklarımız. Onlar hızlı, sezgisel, basit ve kişiselleştirilmiş deneyimler talep ediyor. Bankacılıktan beklentileri bir ürünün ötesinde, bir duruş. Karşılarında bir kurum yerine, onları anlayan, dinleyen, birlikte düşünen bir “yol arkadaşı” görmek istiyorlar.

Biz de Garanti BBVA olarak, gençleri geleceğin bankacılığının tasarım ortakları olarak görüyoruz. Mobil uygulamamızı onların geri bildirimleriyle şekillendiriyor, bazı özellikleri doğrudan genç kullanıcılarımızın önerileriyle hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gençlerin ihtiyaçlarına gösterdiğimiz özen bugün için bir değer, yarın içinse bir zorunluluk. Garanti BBVA Mobil’deki gençlere özel bu menü de işte bu anlayışın en somut yansıması. Gençlerle kurduğumuz bu güçlü bağ, bize geleceği nasıl inşa edeceğimiz konusunda ilham veriyor. Onların dünyasına yalnızca tanıklık etmiyoruz; birlikte şekillendiriyoruz. Gençlerin değerlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini içselleştirdiğimiz ölçüde, geleceğin bankacılığına yön verme gücüne sahip oluyoruz. Ve bu yolculukta, her zaman birlikte yürümeye devam edeceğiz.”