General Atlantic, ByteDance’teki hisselerinin bir kısmını satmaya hazırlanıyor

ABD merkezli yatırım şirketi General Atlantic, TikTok uygulamasının Çinli sahibi ByteDance'teki hisselerinin bir kısmını satmaya hazırlanıyor. ByteDance'in değerlemesini 550 milyar dolara çıkaracak hisse anlaşması, halka açık olmayan hisselerin değerindeki çarpıcı yükselişi gözler önüne seriyor.

Potansiyel hisse satışı, ABD hükümetinin geçen ay TikTok'un ABD'deki hisselerinin satışını onaylamasından bu yana ByteDance'te gerçekleşen ilk hisse satışı olacak.

ByteDance hisse satışıyla şirket değeri yüzde 66 artacak

Geçen yıl yapılan hisse geri alımında 330 milyar dolar olarak hesaplanan şirket değeri, söz konusu hisse satışının gerçekleşmesi hâlinde yüzde 66 artmış olacak.

General Atlantic, 2017'de ByteDance'in değeri yaklaşık 20 milyar dolarken şirkete ilk yatırımını yapmıştı. New York merkezli şirket, ByteDance'teki hisse satış sürecini birkaç hafta önce başlatmıştı. Kaynaklardan biri, satışın martta tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Hisse satışının mali ayrıntıları, General Atlantic'in ByteDance'te ne kadar hissesi olduğu ve işlemden sonra ne kadar hisseye sahip olacağı bilinmiyor.