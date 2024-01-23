General Electric, kârını 1,77 milyar dolara çıkardı

General Electric, uçak motorları üreten işletmesinin yedek parça ve hizmetlere yönelik güçlü talepten yararlanmasıyla dördüncü çeyrekte karının arttığını, maliyet kesintilerinin ise yenilenebilir enerji birimindeki kayıpların azalmasına yardımcı olduğunu bildirdi.

Buna göre şirket, dördüncü çeyrekte düzeltilmiş kârını geçen yılın aynı dönemindeki 1,37 milyar dolardan 1,77 milyar dolara çıkardı.

Hisse başına düzeltilmiş kar, 66 sent seviyesinden 1,03 dolara yükselirken, toplam gelir yüzde 15 artışla 19,42 milyar dolara yükseldi.