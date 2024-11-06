General Mobile’dan hava kalitesini artıran teknoloji

Hava değişimleri ve sonbaharın getirdiği polen alerjileri ile mücadelede General Mobile, tek bir dokunuşla havayı partiküllerden arındırarak sağlıkla nefes alınabilecek bir ortam yaratıyor. Hem ev hem de ofis gibi kapalı alanlarda kullanılabilen GM Air Purifier, polen, toz, duman ve küf gibi alerjenleri HEPA H13 filtresiyle etkili bir şekilde yakalıyor. 360 derece silindirik tasarımı sayesinde cihaz, kapasitesinin tamamını kullanarak sadece 10 dakikada 16 m²'lik bir alanın havasını temizleyebiliyor. Pratik bir şekilde değişimi sağlanabilen özel tasarlanmış filtresi, 5000 saate kadar etkili bir temizleme deneyimi sunarak hava kirliliğine çözüm sunuyor. Bunun yanı sıra GM Air Purifier, ortamın hava kalitesini otomatik algılayarak hava kirliliğini tespit ediyor ve gerektiğinde çalışma hızını artırarak havayı hızla temizliyor. Böylece her nefeste daha ferah ve sağlıklı bir ortam sunuyor.

Yüzde 99.97 oranında hava temizliği

GM Air Purifier, ortamdaki kokuyu, küfü, dumanı, toz partiküllerini, evcil hayvan tüylerini ve tüm alerjenleri haznesine güçlü bir şekilde hapsederek temiz havanın keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Filtreleme sistemindeki ileri teknoloji sayesinde havada bulunan partikülleri, 0.3 mikron kadar küçük hava kirleticileri dahil yüzde 99.97 oranında temizliyor. GM Air Purifier, ayrıca dijital paneli sayesinde hava kalitesini gerçek zamanlı olarak gözlemleme fırsatı sunuyor. Ayrıca panel üzerinden mevcut fan hızını ayarlama ve filtre ömrünü takip etme kolaylığı sağlıyor.

Sessiz, pratik ve uzun ömürlü

GM Air Purifier, tüm bunlara ek olarak uyku modu özelliği de sunuyor. Uyku modu özelliği aktifleştirildiğinde 18 Db(A) ses seviyesine inerek dijital gösterge panelinin ışıklarını kapatıyor. Bu sayede hava temizliği için çalışmaya devam ederken aynı zamanda kullanıcılara konforlu bir uyku deneyimi yaşatıyor.

Bu gibi özelliklerin yanı sıra, Google Asistan’ın sesli komut sistemi, cihaz ile basit bir şekilde etkileşim kurulmasını sağlıyor. Ayrıca GM Smart uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilen GM Air Purifier, yanınızda olmasa bile size hava temizliğini yönetme fırsatı veriyor. Cihaz, uygulama üzerinden açıp kapatabilirken gerçek zamanlı hava kalitesi ve kalan filtre ömrü öğrenilebiliyor.