General Motors, 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

General Motors Finans Direktörü Paul Jacobson tarafından yapılan bir açıklamaya göre şirket, yıllık bazda 1 milyar dolar tasarru sağlayacak bir maliyet düşürme programı kapsamında, dünya genelinde 5 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Jacobson, finansal destek sunarak gönüllü istifaların GM'nin 81.000 beyaz yakalı çalışanının yüzde 6'sını kapsadığını belirtti. İşten çıkarmaların aynı zamanda şirketin yılda 2 milyar dolar tasarruf etme şeklindeki daha geniş hedefinin yaklaşık yarısını karşılayabileceği ve 2023'te 1 milyar dolarlık bir maliyetle sonuçlanacağı belirtildi. Jacobson, "Gönülsüz işten çıkarmalardan kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere gönüllü bir program için para ödemeye hazırlıklıyız. Bunu başarabilecek durumdayız" dedi.