General Motors, Cruise için yapacağı harcamaları 1 milyar dolar azaltıyor

General Motors (GM), sorunlu robot taksi birimi Cruise için yapacağı harcamaları azaltıyor. GM, Salı günü yaptığı açıklamada, Cruise için 2024 yılında yapacağı harcamaları yaklaşık 1 milyar dolar azaltacağını, ancak sürücüsüz sürüş projesine bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.



Geçtiğimiz hafta Cruise, ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından 2 Ekim'de San Francisco'da meydana gelen ve robotaksilerinden birinin bir yayaya çarparak 20 feet (6,1 m) sürüklediği kazadan kaynaklanan soruşturmaları açıkladı. Cruise ve GM kazadan sonra ağır eleştirilere maruz kaldı ve Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi sürücüsüz araç kullanma iznini iptal etti.



GM CEO'su Mary Barra yaptığı açıklamada, ABD'nin 1 numaralı otomobil üreticisinin "Cruise'a yeniden odaklanacağını ve yeniden başlatacağını" söyledi ve şirketin "yakında" faaliyetlerine devam etmek için bir zaman çizelgesi açıklayacağını vurguladı.



GM, Cruise'un 2023 yılı boyunca 1,9 milyar dolar nakit harcadığını ve birimin personel azaltması nedeniyle dördüncü çeyrekte ortaya çıkan 500 milyon dolarlık yeniden yapılandırma maliyetleri hariç 2,7 milyar dolar vergi öncesi zarar kaydettiğini belirtti



Barra, "Cruise konusunda kararlıyız" dedi ve şirketin hükümet soruşturmalarıyla işbirliği yapacağını söyledi.