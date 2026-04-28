General Motors ilk çeyrekte tahminlerin üzerinde bilanço açıkladı

General Motors, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı 3,70 dolar ile piyasa beklentisi olan 2,60 doların belirgin üzerinde gerçekleşti. Net satışlar ve gelirler ise 43,6 milyar dolar ile 43,4 milyar dolarlık beklentiyi hafif aştı.

Kuzey Amerika operasyonlarından elde edilen düzeltilmiş faaliyet kârı (EBIT) 3,66 milyar dolar ile 2,43 milyar dolarlık tahminlerin üzerinde gelirken, uluslararası operasyonlardan elde edilen düzeltilmiş EBIT 123 milyon dolar ile 140,6 milyon dolarlık beklentinin altında kaldı. Şirket, çeyrek boyunca toplam 899 bin araç satışı gerçekleştirdi.

GM, 2026 yılı geneline ilişkin düzeltilmiş hisse başına kâr beklentisini 11,00-13,00 dolar aralığından 11,50-13,50 dolar aralığına yükseltti. Buna karşılık net kâr beklentisini 10,3-11,7 milyar dolar aralığından 9,9-11,4 milyar dolar aralığına revize etti.