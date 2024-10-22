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General Motors kârı ve geliriyle Wall Street analistlerini şaşırttı

General Motors Company, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin kâr ve geliri Wall Street analistlerinin beklentilerini aştı.

Haber Merkezi
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General Motors kârı ve geliriyle Wall Street analistlerini şaşırttı
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General Motors Company (GM) üçüncü çeyrek net gelirini 3,06 milyar dolar olarak açıkladı.

GM hisse başına 2,68 dolar net kâr elde ettiğini söyledi. Tekrar etmeyen maliyetlere göre düzeltilmiş net kâr hisse başına 2,96 dolar olarak gerçekleşti.

Sonuçlar Wall Street beklentilerini aştı. Zacks Investment Research'ün anketine katılan yedi analistin ortalama tahmini hisse başına 2,43-2,49 dolar aralığındaydı.

GM bu dönemde 48,76 milyar dolar gelir elde etti. Analistler 43,99-44,6 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

General Motors tüm yıl için hisse başına 10 ila 10,50 dolar aralığında kâr bekliyor. Vergi önceki kâr beklentisi 13-15 milyar dolardan 14-15 milyar dolara revize edildi.

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