General Motors'un kârı tahminleri aştı

General Motors, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı (EPS) 3,57 dolar ile 3,19 dolarlık piyasa beklentisini aşarken, geliri 48,03 milyar dolar ile 46,61 milyar dolarlık tahminin üzerinde gerçekleşti.

Kuzey Amerika operasyonlarının düzeltilmiş FAVÖK'ü (EBIT) 3,45 milyar dolar ile 3,26 milyar dolarlık beklentiyi aşarken, uluslararası operasyonların düzeltilmiş FAVÖK'ü 190 milyon dolar ile 144,4 milyon dolarlık beklentinin üzerinde geldi.

Şirketin araç satışları ikinci çeyrekte yıllık bazda %1,6 artışla 990 bin adet olarak gerçekleşti.