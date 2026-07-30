Generalist AI yeni finansman turunda 3 milyar dolar değerlemeye odaklandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Robotik tabanlı yapay zeka modelleri geliştiren Generalist AI, 3 milyar dolarlık hedef değerleme üzerinden yeni bir yatırım turu yürütüyor. Şirketin mevcut finansal gücünü ve operasyonel kapasitesini artırmayı amaçlayan bu sermaye arayışı, sektörün önde gelen girişim sermayesi fonlarının katılımıyla ilerliyor. Robotların fiziksel dünyayı anlama yetisini optimize eden yazılım altyapısı, teknoloji dünyasındaki rekabette şirketin konumunu güçlendiriyor.

Robotik yapay zeka pazarında değerleme yarışı hız kazandı

Yapay zeka teknolojilerinin donanım ekosistemlerine entegrasyonu, küresel sermaye gruplarının yatırımlarını bu alana yoğunlaştırmasını sağlıyor. Önceki dönemde 400 milyon dolarlık kaynak aktarımıyla değerlemesini 2 milyar dolara ulaştıran Generalist AI, yakaladığı bu ivmeyi kaybetmeden 3 milyar dolarlık yeni bir eşiği aşmak adına düğmeye bastı. Şirketin mevcut donanım üreticilerinden bağımsız bir zeka katmanı inşa etme stratejisi, yatırımcıların projeye yönelik uzun vadeli büyüme tahminlerini yukarı çekiyor.

Şirketin geliştirdiği yapay zeka yazılımları, robotik kolların ve otonom sistemlerin karmaşık fiziksel görevleri çok daha yüksek verimlilikle yerine getirmesine olanak tanıyor. Fabrika otomasyonlarından laboratuvar ortamlarına, hanehalkı yardımcı robotlarından uzay teknolojilerine kadar geniş bir kullanım senaryosu test ediliyor. Sağlanacak yeni fonların, sistemlerin watt başına düşen işlem kapasitesini optimize edecek algoritmik güncellemelerin finansmanında kullanılması planlanıyor.

Sektörel ortaklıklar ve pazar payı rekabeti derinleşiyor

Büyük teknoloji oyuncularının ve küresel fonların desteğini arkasına alan yapı, rakiplerinin milyar dolarlık finansman hamlelerine karşı kendi pazar payını korumayı amaçlıyor. Geliştiricilere sunulan açık kaynak kodlu esnek mimari, donanım bağımlılığını en aza indirerek ekosistemdeki inovasyon süreçlerini hızlandırıyor. Önümüzdeki süreçte tamamlanması beklenen bu yeni sermaye turu, akıllı sistemlerin kurumsal altyapılardaki yön tayininde en dinamik ağırlık merkezi olmayı sürdürüyor.