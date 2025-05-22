Genmacs, İngiltere şubesiyle küresel ağını genişletiyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Güvenlik fens sistemleri, geçiş kontrol çözümleri ve endüstriyel güvenlik ürünleriyle uluslararası pazarda dikkat çeken Genmacs, İngiltere’de açtığı yeni şubeyle küresel ölçekteki büyüme stratejisini ileri taşıdı. Temellerinin 2014’te Eskişehir’de atıldığını belirten Genmacs Genel Müdürü Süleyman Geyik, İngiltere’deki yapılanmanın sadece bir şube açılışı olmadığını vurgulayarak, bu adımın globalleşme hedeflerinin kritik bir parçası olduğunu söyledi. Geyik, sözlerine şöyle devam etti: “İngiltere’deki organizasyonumuzu tamamlamamızın ardından rotamızı yeni pazarlara çevirdik. Yeni şubemizle birlikte, Birleşik Krallık’taki ticari operasyonlarımızı daha etkin yürütecek ve yerel pazarın ihtiyaçlarına hızlı yanıt vereceğiz. Bu yatırımla İngiltere’de sadece fiziksel bir varlık oluşturmadık; aynı zamanda bölgedeki iş ortaklarımızla daha entegre bir yapıya geçtik. Bu adım, bizi yerelden globale taşıyacak uzun vadeli ihracat hedeflerimizin önemli bir parçası.”

Genmacs’ın ürün portföyüyle, güvenlik fens sistemlerinden geçiş kontrol ekipmanlarına kadar 86’dan fazla çözüm sunduğunu aktaran Süleyman Geyik, tasarımdan üretime, montajdan devreye almaya kadar uçtan uca hizmet verdiklerini ifade ederek, “Amacımız yalnızca ihracat yapmak değil; faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde kalıcı, yerleşik yapılar kurmak. Distribütörlükten şubeleşmeye evrilen bu stratejimizle globalde daha güçlü, daha görünür bir marka olacağız” diye konuştu.

TOBB programı ile Avrupa açılımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Almanya Odalar Birliği arasında yürütülen iş birliği kapsamında, Genmacs’ın kısa süre önce önemli bir başarıya daha imza attığını dile getiren Süleyman Geyik, süreci şu sözlerle değerlendirdi: “2019–2021 yılları arasında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer almıştık. Bu kapsamda TOBB öncülüğünde seçilen 20 firmadan biri olarak Almanya’da 20 günlük pazar araştırması ve geliştirme programına katılacağız. Proje, küresel pazarda derinlemesine analiz yapma, yeni iş birlikleri geliştirme ve Avrupa’daki kurumsal yapılanmamızı güçlendirme açısından kritik bir fırsat.”

Yeni fabrika ile yüzde 40 kapasite artışı hedefleniyor

Büyüme planlarının bir diğer yapı taşının tamamen otomasyona dayalı yeni üretim tesisi yatırımı olduğunun altını çizen Süleyman Geyik, “ İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bin metrekarelik arazi üzerinde 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacak üretim tesisimizi iki yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz. Bu yatırım sayesinde üretim kapasitemizi yüzde 40 oranında artıracağız. Yeni tesisimiz, sadece üretim hacmini değil; kalite, teslimat süresi ve müşteri memnuniyeti açısından da önemli gelişmeler sağlayacak” dedi.