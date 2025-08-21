Genmacs, robot teknolojilerindeki güvenlik çözümleriyle Avrupa’ya odaklandı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Robot teknolojilerine yönelik güvenlik fens ekipmanları alanında 8 yıllık üretim tecrübesine sahip olduklarını belirten Genmacs Satış Müdürü Fatih Gülerce, “Robot kurulacak sahaların analizi, alanın güvenli hale getirilmesi, güvenlik çitleri, polikarbon veya metal uygulamaları gibi farklı çözümler sunuyoruz. Bu çözümler, güvenlik sensörleri ile desteklenen komple altyapı sistemleriyle birlikte müşteriye teslim ediliyor” dedi. Depo sektöründen beyaz eşyaya, savunma sanayinden gıdaya kadar geniş bir müşteri yelpazesine ürün sağladıklarını kaydeden Gülerce, bu çeşitliliğin kendilerine ekonomik gidişata göre pozisyon alma esnekliği de kazandırdığına dikkat çekti. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek büyüme stratejisini ihracata yönlendirdiklerini aktaran Gülerce, mevcutta 37 ülkeye ihracat yaparken yeni hedef pazar olarak İspanya ve Fransa’yı belirlediklerini dile getirdi.

“Avrupa’nın çoğunda yer almak istiyoruz”

İhracatın şirketlerinin en güçlü büyüme ayağı olduğuna dikkat çeken Fatih Gülerce, şu açıklamalarda bulundu: “Son birkaç yıldır özellikle ihracat tarafına çok yoğun şekilde emek sarf ediyoruz. Mevcut durumda İngiltere, Polonya, İtalya ve Almanya’da distribütörlerimiz var. Ayrıca İngiltere ve İtalya’da kendi personelimiz bulunuyor, bu da sahada hızlı çözüm üretmemizi sağlıyor. Şimdi hedefimiz Fransa ve İspanya’da da güçlü bir dağıtım ağı kurmak. Avrupa’nın büyük çoğunluğunda yerel lokasyonlara hizmet verebilen bir yapı kurmak istiyoruz. Bu sayede müşteriye en kısa sürede ulaşmayı, stoktan hızlı tedarik sağlamayı ve ihracat payımızı yüzde 50’nin altına düşürmeden daha da yukarıya çıkarmayı planlıyoruz.”

“Yatırımlar yavaşladı ama fırsatlar devam ediyor”

Sektördeki mevcut duruma da değinen Gülerce, ekonomik tabloya rağmen Türkiye’nin potansiyelinin güçlü olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde yeni yatırımların yavaşladığı doğru, bu hepimizi etkiliyor. Ancak işçilik maliyetlerindeki artış robotlaşmayı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla yatırım maliyetleri yüksek olsa da işletmeler verimliliği artırmak adına robot teknolojilerine yönelmek zorunda. Türkiye bu anlamda Avrupa’ya hizmet veren önemli bir oyuncu. Özellikle kaynak ve montaj teknolojilerinde, ağır iş yükü oluşturan ve iş kazası riski barındıran noktalarda robotların kullanımına ihtiyaç var. Bu da önümüzde hâlâ büyük bir pazar olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“Finansman desteği sektörün büyümesini hızlandırır”

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki beklentilere de değinen Fatih Gülerce, “Türkiye’de iş güvenliği denetimleri oldukça iyi bir seviyede, ancak daha çok batı bölgelerimizde yoğunlaşıyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi merkezlerde bu denetimler sıkı şekilde yapılırken, doğuya kaymış üretim bölgelerinde aynı seviyeyi görmek mümkün değil. Bizim önerimiz, bu denetimlerin ülke genelinde aynı sıkılıkta uygulanması. Çünkü insan sağlığı ve iş güvenliği her şeyden önce gelmeli. Ayrıca yatırımcı firmalar için finansman desteği büyük önem taşıyor. Bugün birçok girişimci yatırım yapmak ile finansal kaygılar arasında kalıyor. Makineci ve ihracatçı firmalara uygun finansman olanaklarının sağlanması halinde sektörün çok daha hızlı büyüyeceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.