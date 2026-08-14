Genova ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: Gayrimenkul yönetim geliri %48 arttı

Yılın ikinci çeyreğine ait finansal verilerini paylaşan şirket, operasyonel faaliyetlerindeki büyümeyi sürdürüyor. Açıklanan bilançoya göre Genova, bu çeyrek dönemde toplam 138 milyon İsveç kronu kira geliri elde etti. Bu tutar, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %6'lık bir artışa denk geliyor. Portföy genelindeki doluluk oranları ve yapılan yeni sözleşmeler, kira gelirlerindeki bu istikrarlı yükselişin temel kaynağını oluşturdu.

Gayrimenkul yönetimi performansı finansallara yansıdı

Şirketin dönem içindeki en dikkat çekici büyümesi gayrimenkul yönetimi alanında gerçekleşti. Etkin portföy yönetimi ve operasyonel verimlilik sayesinde, gayrimenkul yönetiminden sağlanan gelir yıllık bazda %48 gibi yüksek bir oranda artarak 43 milyon İsveç kronu seviyesine ulaştı. Net faaliyet geliri ise %6,1 oranında yükselerek 105 milyon İsveç kronu olarak kayıtlara geçti. Dönem içinde imzalanan yeni kiralama sözleşmeleri, şirketin yıllık kontrat değerine milyonlarca kronluk ek katkı sağladı.

Enerji giderleri ve net kar durumu

Açıklanan raporda, elektrik ve ısınma gibi enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle karşılaştırılabilir portföyün net faaliyet gelirinde %2'lik sınırlı bir baskı hissedildi. Ancak finansal piyasalardaki dengelenme, türev araçların olumlu etkisi ve gayrimenkul değerlemelerindeki güncellemeler sayesinde şirket finansal konumunu güçlendirdi. Geçen yılın aynı çeyreğindeki zarar pozisyonunu geride bırakan şirket, bu dönemi net kar elde ederek tamamladı ve hisse başına kar oranını 1,33 İsveç kronu seviyesine çıkardı. Yönetim, piyasadaki dalgalanmalara rağmen nakit akışını koruma ve karlı büyüme hedeflerine bağlı kalma stratejisinin sürdürüleceğini belirtti.