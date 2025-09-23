  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Gerekçe, siber saldırı: Dev otomobil markası üretimi durdurdu
Takip Et

Gerekçe, siber saldırı: Dev otomobil markası üretimi durdurdu

Siber saldırıya uğradığı gerekçesiyle üretimi durduran İngiltere merkezli otomobil markası Jaguar Land Rover şirketi üretim durdurma kararını 1 Ekim'e kadar uzattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gerekçe, siber saldırı: Dev otomobil markası üretimi durdurdu
Takip Et

İngiltere merkezli otomobil devi Jaguar Land Rover şirketi, siber saldırı nedeniyle fabrikalarının kapatılma süresini 1 Ekim'e kadar uzattı. 

Jaguar Land Rover'ın tedarikçilerine, yıkıcı bir siber saldırının ardından büyüyen sorunlar nedeniyle otomobil üretimini durdurmuştu. 

Sky News'in haberine göre hacker'ların şirketin bilgisayar sistemlerini ele geçirmesinin ardından fabrika hatları haftalardır felç durumda. Bu durum, yöneticileri binlerce fabrika çalışanını geçici olarak eve göndermek zorunda bıraktı.

Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üreten otomobil devinde üretim duruşu, yaklaşık 50 bin araç üretimini engelleyecek ve milyarlarca sterlinlik satış kaybına mal olacak.

Ayrıca, otomobil üreticisinin tedarikçilerini de önemli mali baskı altına alacak ve bazılarının dış destek olmadan iflas etmesi muhtemel.

OECD, Türkiye'nin bu yılki enflasyon ve büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye'nin bu yılki enflasyon ve büyüme tahminini yükselttiEkonomi
TMSF el koymuştu: 690 mağazası bulunan tekstil devi rekor bedelle satılıyorTMSF el koymuştu: 690 mağazası bulunan tekstil devi rekor bedelle satılıyorEkonomi
Şirket Haberleri
Adidas hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
Adidas hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
Singapore Hava Yolları ile Vietnam Hava Yolları ortak uçuşlara başlıyorlar
Singapore Hava Yolları ile Vietnam Hava Yolları ortak uçuşlara başlıyorlar
Porsche hisselerinde sert düşüş
Porsche hisselerinde sert düşüş
Özgür Global’den şehre değer katacak yeni bir konut projesi daha: Quadrium
Özgür Global’den şehre değer katacak yeni bir konut projesi daha: Quadrium
En hızlı büyüyen Mersin firmaları açıklandı
En hızlı büyüyen Mersin firmaları açıklandı
Arzum'da üst düzey atama
Arzum'da üst düzey atama