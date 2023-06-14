'Geri dönüşüm sektöründeki algının kırılması gerekli'

ALİ ŞAHİN/BURSA

Plastik ham madde alanında hizmet vermek için 2013 yılında kurulan Özmen Plastik, hem polipropilen hammadde tedariki konusunda hem geri dönüşüm faaliyetleri ile müşterilerine katkı sağlıyor. Yeşil dönüşümün sıkça konuşulduğu günümüzde kaynak kullanım verimliliğine, çevre kirliliğine, enerji ve maliyet tasarrufuna yönelik çözüm üretimine katkı sağladıklarını belirten Özmen Plastik Kurcusu Enes Özmen, “Çevreyi korumak ve yeşil bir doğa hayali, sosyal ve ekonomik sorumluluklara çözüm, geri dönüşüm ile başlar. Biz geri dönüştürülmüş plastik hammadde üreterek otomotiv, gıda, boru, mobilya gibi sektörlere hizmet ediyoruz. İhtiyaç duyduğumuz plastik hammaddeyi de sadece kendi ülkemizden karşılıyoruz. Bütün ihtiyacımızı ülkemizden karşılayıp plastik atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz” dedi.

“Yeni tesis %100 kapasite artışı getirecek”

Halihazırda yıllık 5 bin 500 ton kapasiteleri olduğunu ve yeni bir yatırıma hazırlandıklarını belirten Özmen, “Mevcut yerimiz ve tesisimiz bize artık yetersiz gelmeye başladı. Şu an 1400 metrekarede olan üretim tesisimizi 6 bin metrekarelik yeni yere taşımak için çalışmalara başladık. Bize yüzde yüz kapasite artışı sağlayacak yeni tesisimizi sonbahar ile birlikte faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Biz şu an sadece atıktan geri kazanım işi yapıyor yani hammadde üretiyoruz. Yeni tesis ile birlikte aynı zamanda bir ayrıştırma merkezi de olacağız. Bu da operasyonel anlamda bize birçok avantaj kazandıracak. Bu yeni yatırımımız için teşvik belgesi kullandık. Bunu öz sermayemiz ile destekleyerek güzel bir tesis hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Halen yer sorununu konuşuyoruz”

Türkiye’de yaptıkları işin değerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Özmen, “Yeni yasal regülasyonlar bizim sektörün önemini her geçen gün artırıyor. Ama buna karşılık biz sektör olarak halen sanayi dünyasında kabul edilmedik. Özellikle yer bulma konusunda ciddi problemler yaşıyoruz. Biz sektör olarak ihracat yapan ve önemli sektörlerin ihtiyacı olan hammaddeyi üreten firmalardan oluşsak da OSB’lerde yer bulamıyoruz. Özmen Plastik olarak konuşursam boru ve kova sektöründe ihracat yapıyoruz. Bulgaristan ve Almanya’ya hammadde gönderiyoruz. Avrupa son dönemde geri dönüşüm konusuna ciddi bir yatırım yaparken biz halen alan sorununu konuşuyoruz. Yasal regülasyonlarla bu sektörün doğru yönetilmesi gerekli. Sektöre olan bakış açısının ve algının değiştirilmesi gerekiyor. Bugün bir derici nasıl hammaddeyi katma değerli hale getirip ihraç ediyorsa biz de aynı şeyi yapıyoruz. Önemli bir personel sorunumuz var bununla birlikte kayıt dışı ticareti de yine kayıt içine almamız hem ülke ekonomisi hem de sektör adına oldukça önemli” diye konuştu.