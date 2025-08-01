GES yatırımlarında yangın riski artıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Yenilenebilir enerji yatırımlarının odağında yer alan Güneş Enerjisi Santralleri (GES), sıcaklık artışları ve bakım eksiklikleri nedeniyle yangın riskiyle karşı karşıya. Özellikle çatı tipi sistemlerde görülen bağlantı gevşemeleri, termal dengesizlikler ve yetersiz havalandırma, milyonlarca liralık yatırımları tehdit ediyor. Enopex Enerji Direktörü Şenol Kurt, görünmeyen tehlikeye karşı yatırımcıları uyararak, bakım eksikliklerinin sadece verim değil, can ve mal güvenliği açısından da büyük risk taşıdığını belirtti.

GES yatırımlarındaki en büyük güvenlik açığının, ihmale dayalı bakım eksikliklerinden kaynaklandığını vurgulayan Şenol Kurt, şu değerlendirmede bulundu: “Güneş enerji sistemleri çevre dostudur ancak ihmale gelmez. GES’lerde zamanla oluşan kablo gevşemeleri, bağlantı noktalarında özellikle konektörlerde ısınmalara ve erimelere yol açabilir. Panel yüzeyinde biriken kir, yaprak ve kuş pisliği ise 'Hot Spot' dediğimiz lokal ısınma noktalarına neden olur. Bu da doğrudan yangın riskini artırır. Özellikle çatı sistemlerinde; sıcak metal yüzeyler, yetersiz havalandırma ve izolasyon eksiklikleriyle birleştiğinde bu risk dramatik şekilde büyür. Tüm bu sorunlar, basit görünen bir bakım ihmalinin çok daha büyük maddi ve güvenlik kayıplarına yol açabileceğini açıkça ortaya koyuyor.”

Risklerin maliyeti, getirisinin yüzde 8’ini geçmiyor

Üretim durması gibi arıza senaryolarına daha hazırlıklı olunsa da, yangın gibi yıkıcı olaylar karşısında ciddi bir bilinç eksikliğinin söz konusu olduğunun altını çizen Kurt, yıllık bakım işletme maliyetlerinin yatırımın yıllık getirisinin sadece yüzde 5 ila 8’i arasında olduğuna dikkat çekti. Kurt, “Bu maliyetlerin geri dönüşü çok daha büyüktür. Asıl risk, sistemin durması değil, beklenmeyen bir yangının milyonlarca liralık yatırımı yok etmesidir” dedi. GES sistemlerinde yangın tehlikesini azaltmak için sadece panel temizliği yapılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Şenol Kurt, “Yatırımcıların pano-kablo bağlantıları ve inverter kontrolleri ile termal kamerayla sıcak nokta tespitine dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca panel altı ve çevre temizliği ile yangın söndürme sistemlerinin ve izleme yazılımlarının kontrolü de kritik önem taşıyor. Çatı sistemlerinde hava sirkülasyonu ve kablo kanallarının denetimi de önemli olan bir diğer konu” açıklamasında bulundu.

“Bakım artık lüks değil, zorunluluk”

Sistemin güvenliğini sadece üretim açısından değil, fiziksel risklerin bertarafı açısından da ele aldıklarını vurgulayan Kurt, GES bakımına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştıklarını belirtti. Şenol Kurt, “Enopex olarak GES bakımını sadece temizlik ya da kontrol işi olarak görmüyoruz. Yangın önleme, arıza tespiti, kablo kontrolleri, termal kamera analizleri, çevresel güvenlik gibi tüm süreçleri entegre ediyoruz. GES yatırımlarını sadece bugünün değil, yarının da enerji kaynağı haline getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.