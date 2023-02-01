Getir, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın su sponsoru

Basketbol ve voleybolda milli takımların resmi su sponsoru olan Kuzeyden'in VakıfBank'la da sponsorluk anlaşması yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Getir olarak 3 kıtada, 9 ülkede hizmet veriyoruz. VakıfBank Spor Kulübü de voleybolda bir dünya markası. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde birçok kez şampiyon olarak dünya çapında göğsümüzü kabarttı.

Getir ve VakıfBank Spor Kulübü bugüne kadar olan başarılarıyla Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Başarılarıyla adından söz ettiren VakıfBank Spor Kulübü ile imzaladığımız bu sponsorluktan ve VakıfBanklı voleybolcuların Kuzeyden su içecek olmasından mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.