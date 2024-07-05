GetirAraç, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun ulaşım sponsoru oldu

GetirAraç, ulaşım çözümlerini geliştirmeye odaklanarak İstanbul'un kültürel yaşamını desteklemeye devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ ile iş birliğine giderek, bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlaması beklenen Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun geçen seneden sonra tekrar ulaşım sponsoru oldu.

GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız sponsorluk ile ilgili, “Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun ulaşım sponsoru olarak, şehrimizin kültürel yaşamına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. GetirAraç olarak, şehrimizin kültür mirasını desteklemeye ve toplumun sanatla buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Yüzde 30 indirim ve ücretsiz park alanı

İbrahim Maalouf, Kenan Doğulu, Buena Vista All Stars, Bülent Ortaçgil, Chris Isaak, Mert Demir, Evgeny Grinko gibi ilgi gören konserlere ev sahipliği yapan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'na GetirAraç ile gelen tüm sanatseverler; yüzde 30 indirimden faydalanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca etkinlik alanının girişindeki GetirAraç’a özel ücretsiz park alanından da yararlanabiliyor. Etkinlik alanındaki GetirAraç standını ziyaret eden kullanıcılar, etkinlikler öncesinde keyifli anlar yaşarken hediye çarkından da sonraki kullanımlar için indirim kazanabiliyor.