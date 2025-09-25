Getir’den bu yıl da 1 milyon kap mama desteği

Hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir, 2015 yılında hayata geçirdiği “Mama Gönder” kampanyasıyla patili dostlara destek olmayı kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımının önemli bir parçası haline getirdi. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kampanya, milyonlarca kullanıcının katkısıyla patili dostlara sağlanan Türkiye’nin en uzun soluklu mama destek projelerinden biri haline geldi. Getir bu yıl da HAYTAP aracılığıyla seçili hayvan bakımevlerine ulaştırılmak üzere 1 milyon kap mama desteği vermeyi hedefliyor. 6 Ekim’e kadar sürecek “Mama Gönder” kampanyası sonunda Türkiye genelindeki kullanıcıların katkısıyla toplanacak 1 milyon kaba denk gelen 150 ton mama, HAYTAP aracılığıyla ülkenin dört bir yanındaki hayvan bakımevlerinde patili dostların beslenmesinde kullanılacak. Böylece kampanya kapsamında şimdiye kadar toplam 950 ton mama desteği sağlanmış olacak.

Getir’in patili dostlara desteğini büyüterek sürdürdüğünü aktaran Getir Kurumsal İletişim Direktörü Dilge Berktaş, şunları söyledi:

“Kurulduğumuz günden bu yana patili dostlarımızı hiç unutmadık. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında başlattığımız ‘Mama Gönder’ kampanyamız her yıl büyüyerek devam ediyor. Böylece milyonlarca kullanıcımızı destek sürecine dahil ederek, iyiliği sipariş vermek kadar kolay hale getiriyoruz. Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirÇarşı ve GetirSu hizmetlerimiz üzerinden kampanyaya farklı şekillerde destek vermek mümkün. Kullanıcılarımız alışveriş yaptıkça Getir onlar adına mama desteğinde bulunurken, dileyenler Getir ve GetirBüyük’te yer alan sanal destek mamaları satın alarak kampanyaya doğrudan katkı sağlayabiliyor. Bu yıl da kullanıcılarımızın ve iş ortaklarımızın desteğiyle, 1 milyon kaba denk gelen 150 ton mamayı HAYTAP aracılığıyla Türkiye genelindeki hayvan bakımevlerine ulaştıracağız. ‘Mama Gönder’ çağrımıza yanıt veren tüm kullanıcılarımıza, iş ortaklarımıza ve HAYTAP’a teşekkür ediyoruz.”

Kullanıcılar kampanyaya doğrudan destek oluyor

Toplumda birçok kişi hayvan bakımevlerine destek olmak istese de zaman, erişim veya güven gibi nedenlerle bu isteğini hayata geçiremiyor. Getir’in “Mama Gönder” kampanyası ile bu engeller ortadan kalkıyor. Kullanıcılar Getir ve GetirBüyük’te satışa sunulan 2 Kap, 5 Kap, 10 Kap ve 20 Kap seçeneklerindeki Sanal Destek Maması ürünlerini satın alarak kolay ve güvenilir bir şekilde HAYTAP aracılığıyla bakımevlerindeki patili dostlara mama gönderebiliyor.

Getir’den yapılan her alışverişte kampanyaya destek

Kullanıcıların katkısının yanı sıra Getir, farklı hizmetleri üzerinden yapılan alışverişleri de mama desteğine dönüştürüyor. Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirÇarşı ve GetirSu’dan verilen siparişler, kampanya kapsamında hayvan bakımevlerindeki patili dostlara mama olarak ulaşıyor.

Kampanya süresince:

● Getir ve GetirBüyük’ten yapılan seçili evcil hayvan ürünleri alışverişlerinde 1 alana 1 hediye fırsatından yararlanırken bu ürünleri içeren her sipariş karşılığında Getir ve GetirBüyük 2 kap mama desteği sağlayacak.

● GetirYemek’te seçili restoranlardan verilen her sipariş, GetirSu’da her Kuzeyden siparişi, GetirÇarşı’da ise Petshop kategorisinden yapılan siparişler 2’şer kap mamaya dönüşecek.

● İş ortaklarının katkısıyla 2 kaptan 20 kapa kadar çeşitli destek kampanyaları da hayata geçirilecek.