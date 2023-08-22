Getir’den işçi çıkarma kararı

İstanbul merkezli Getir, yaptığı açıkla ile küresel çapta toplamda 2 bin 500 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu. Açıklamada şirketin Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’de faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz. Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."