Getir'den yatırım açıklaması

Hızlı teslimat şirketi Getir, haber sitesi Insider'ın şirketin değerlemesini neredeyse yarıya indiren bir anlaşmayla yaklaşık 500 milyon dolar fonlama sağladığı haberinin doğru olmadığını açıkladı.

Sektör kaynaklarına dayandırılan Insider haberine göre şirket, Abu Dabi devlet fonu Mubadala'dan yaklaşık 6.5 milyar dolar değerleme üzerinden 300 milyon dolar alırken, 150 milyon ila 200 milyon dolar da diğer mevcut hissedarlar tarafından eklendi.

Şirketten haberin ardından bu sabah yapılan açıklamada, "Büyüme odaklı bir şirket olan Getir, yeni yatırım fırsatları için mevcut veya potansiyel yatırımcılarla her zaman görüşme halindedir. Bununla birlikte, Getir'in şu an itibariyle 6.5 milyar dolar değerleme üzerinden 500 milyon dolar yatırım aldığına dair son söylentiler doğru değildir" denildi.

Getir geçen yıl Mart ayında Mubadala öncülüğünde 768 milyon dolar değerinde yatırım toplayarak şirkete yaklaşık 12 milyar dolar değer biçmişti.