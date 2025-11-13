Getiride 1. sıraya yerleşen Pusula Portföy PRY Fon 30,2 milyar TL büyüklüğe ulaştı

Finansal piyasalarını herkes için erişebilir hale getiren yatırım fonlarına ilgi her geçen gün artarken, güçlü analiz kabiliyeti, müşteri odaklı yaklaşımı ile öne çıkan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş, ekim sonu itibarı ile 92 milyar TL büyüklüğe ulaşarak Türkiye’nin en büyük 20 portföy yönetim şirketi arasına girdi.

4’ü Fon Bilgilendirme Platformu TEFAS’a açık, 12’si kapalı olmak üzere toplam 16 adet yatırım fonu ile hizmet veren Pusula Portföy’ün Mart 2024 tarihinde ihraç ettiği Pusula Portföy Para Piyasaları (PRY) Fonu, güçlü performansı ile dikkat çekiyor. 13 Kasım Perşembe günü itibarı ile 21 bin 589 yatırımcıya ulaşan Pusula PRY Fonu’nun büyüklüğü ise 30 milyar 215 milyon TL’yi aştı. TEFAS verilerine göre yıllık getirisi yüzde 59,22, yılbaşından beri getirisi de yüzde 49,21’e bulan Pusula PRY Fonu her iki kategoride de para piyasası şemsiye fonları segmentinde aylardır 1. sırayı kimseye kaptırmıyor.

“Alanında uzman ekibimiz ile yatırımcılarımızın yanındayız”

Yatırım fonlarının, çok küçük tutarlarda bile yatırım yapma imkânı sunarak finansal piyasaları herkes için erişilebilir hale getirdiğini ifade eden Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Ayşe Seher Aydın, “Yatırım fonları, uzman yönetimi ve çeşitlendirilmiş portföy avantajı sayesinde, düzenli birikim yapmak ve ek gelir elde etmek isteyen herkes için önemli bir fırsat sunuyor. Bu sayede yatırımcılar, hem birikimlerini profesyonel kadrolar tarafından yönetilen fonlarda değerlendirme imkânı buluyor hem de finansal okuryazarlıklarını artırarak piyasalarla daha güçlü bir bağ kurabiliyor. Pusula Portföy olarak biz de yatırımcılarımızın farklı beklentilerine uygun çözümler geliştirmeye ve sürdürülebilir getiriler sağlamaya büyük önem veriyoruz. Alanında uzman ekibimiz ile yatırımcılarımızın pusulası olma hedefi ile ilerliyoruz” dedi.

“Uzun süredir tüm para piyasası fonlarında lider”

Pusula Portföy (PRY) Fonu’nun uzun bir süredir tüm para piyasası fonları arasında lider konumunu koruduğuna işaret eden Aydın sözlerine şöyle devam etti:

“Yatırımcılarımızın ilgisi ile 13 Kasım 2025 tarihi itibarı ile PRY Fonumuzdaki yatırımcı sayımız 21 bin 589 kişiye, fon büyüklüğümüz ise 30,2 milyara ulaştı. Bu başarı, yalnızca fonun yüksek getirisiyle değil, aynı zamanda yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin de bir yansıması. Hedefimiz, yatırım fonlarını herkes için erişilebilir kılarken finansal piyasaların derinleşmesine de katkı sağlamak. Bu doğrultuda, şeffaflık, güven ve profesyonellik ilkelerimizden ödün vermeden büyümeye devam edeceğiz. Pusula Portföy PRY Fonu’nun başarısı da bu anlayışın en somut göstergesi olarak bizi geleceğe dair daha güçlü hedeflere yönlendiriyor.”