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Getir'in Tottenham Hotspur'a 5 milyon sterlin borcu olduğu ileri sürüldü

Kısa süre önce İngiltere'den çekilen hızlı teslimat şirketi Getir'in, 2021'de sponsorluk anlaşması yaptığı Tottenham Hotspur’a milyonlarca sterlin borcu olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi
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Getir'in Tottenham Hotspur'a 5 milyon sterlin borcu olduğu ileri sürüldü
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Getir ile Tottenham Hotspur, 2021 yılında 3 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında Tottenham Hotspur formaları, Getir'in logosuna ev sahipliği yapmıştı. Getir'in bu anlaşmadan doğan yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia ediliyor.

Sky News, Getir'in birkaç yıl önce anlaşma yaptığı Tottenham Hotspur'a hâlâ milyonlarca sterlinlik borcu olduğunu ileri sürdü.

Mark Kleinman imzalı habere göre, Getir'in Tottenham Hotspur'a olan borcu, yaklaşık olarak 5 milyon sterlin. Bu para, bugünün kuruyla 204,5 milyon TL'ye denk geliyor.

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