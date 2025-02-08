GetirYemek Türkiye’nin pizza karnesini açıkladı

Pratik, lezzetli ve doyurucu yemeklerden, fast food denince akla ilk gelen tercihlerden olan pizza, popülerliğini korumaya devam ediyor. GetirYemek tarafından açıklanan verilerde pizza severlerin 2024 yılı tercihleri dikkat çekiyor.

En çok sipariş edilen yine karışık pizza oldu

Her 10 kullanıcıdan 3’ünün pizza sipariş ettiği GetirYemek uygulamasında, en çok Karışık pizza tercih edilirken onu sırasıyla Margarita ve Sucuklu takip etti. Türkiye’nin pizza saati 19:00 olurken, Cumartesi ve Pazar günleri siparişlerde yüzde 20 artış görüldü. Orta boy ve kalın hamur ise pizza severlerin favori tercihi oldu. Kullanıcılar pizzalarının yanında tatlı olarak en çok sufle siparişi verdi.

Yeni yıl coşkusunun da yaşandığı Aralık ayında pizza tüketimi zirveye çıktı. Türkiye’nin en pizza sever ili İstanbul, ilçesi de Ankara’dan Çankaya oldu. Mersin’den bir GetirYemek kullanıcısı tek seferde 38 adet pizza sipariş ederek bu yılın rekorunu kırdı.

GetirYemek’ten Dünya Pizza Günü’ne özel indirimler

Türkiye genelinde, 60 binden fazla üye restoran ile yıl boyunca kampanya ve indirimlerine devam eden GetirYemek, 9 Şubat Dünya Pizza Günü’nde de pizza tutkunlarına özel fırsatlar sunuyor. Gün boyu GetirYemek’teki seçili restoranlarda geçerli 100 TL indirim kodu ile pizza severler her dilimde lezzete doyacak.