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Getty Images, rakibi Shutterstock ile birleşecek mi?

Dünyanın en büyük fotoğraf ve video dağıtım ajanslarından ABD merkezli Getty Images Holdings Inc., rakibi Shutterstock Inc. ile birleşmeyi değerlendiriyor.

Haber Merkezi
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Getty Images, rakibi Shutterstock ile birleşecek mi?
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Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Seattle, Washington merkezli Getty Images, en büyük lisanslı görsel içerik sağlayıcılarından ikisini bir araya getirecek bir kombinasyonun nasıl yapılandırılacağını müzakere ediyor.

 

Müzakerelerin devam ettiği ve Getty'nin anlaşma yapmaktan vazgeçebileceği iddia ediliyor.

 

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