Getty Images–Shutterstock birleşmesi iptal edildi

İngiltere'nin rekabet otoritesi, küresel medya sektörünün en büyük birleşmelerinden birini daha engelledi.

Dünyanın en büyük lisanslı görsel içerik sağlayıcılarından Getty Images, yaklaşık 3,7 milyar dolarlık Shutterstock satın alımından vazgeçtiğini açıkladı. Şirket, kararın gerekçesi olarak İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun (CMA) birleşmeye onay vermek için öne sürdüğü şartları gösterdi.

CMA, birleşmenin onaylanabilmesi için Shutterstock'un editoryal haber fotoğrafçılığı ve haber içerikleri biriminin satılmasını talep etti. Düzenleyici, aksi halde İngiltere'deki medya kuruluşlarının haber görsellerine erişiminde rekabetin azalacağı, seçeneklerin daralacağı ve fiyatların yükselebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Getty Images ise bu koşulu kabul etmeyerek birleşmeyi iptal etme kararı aldı. Şirket, işlemin 6 Temmuz'da resmen sonlandırılacağını açıklarken, yönetim kurulunun yeni finansman ve stratejik seçenekleri değerlendirmek üzere danışmanlarla çalışacağını duyurdu.

Yapay zeka baskısı sürüyor

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre iki şirket, geçen yıl açıkladıkları anlaşmayla yapay zekâ çağında büyüyen rekabete karşı güçlerini birleştirmeyi hedefliyordu. Özellikle yapay zekâ destekli görsel üretim platformlarının hızla yayılması, geleneksel stok fotoğraf sektöründeki gelirleri baskı altına alırken, birleşmeyle yaklaşık 3,7 milyar dolarlık yeni bir sektör devi oluşturulması planlanıyordu.

Ancak İngiliz düzenleyicinin müdahalesi, bu planı rafa kaldırdı.

Kararın ardından Shutterstock hisseleri uzatılmış işlemlerde yaklaşık yüzde 29 değer kaybederken, Getty Images hisseleri ise sınırlı yükseliş gösterdi.

Büyük medya birleşmeleri yakından izleniyor

Getty-Shutterstock anlaşmasının iptal edilmesi, İngiltere'nin son dönemde medya sektöründeki büyük işlemlere yönelik sıkı yaklaşımının son örneği oldu.

Hükümet kısa süre önce de yaklaşık 110 milyar dolarlık Paramount-Skydance ile Warner Bros. Discovery birleşmesini, medya çoğulculuğu ve haber yayıncılığı üzerindeki olası etkileri nedeniyle incelemeye aldı. Bu gelişmeler, İngiltere'nin özellikle haber ve medya alanındaki dev birleşmelerde rekabet ve içerik çeşitliliğini önceliklendiren yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor.