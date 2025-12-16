GEV Gelecek Zirvesi, 9 Aralık’ta MEXT Teknoloji Merkezi’nde gerçekleşti

“Eğitim, Teknoloji ve İstihdamın Kesişiminde Bir Gelecek Vizyonu” temasıyla hayata geçirilen zirve, eğitim dünyasından temsilcileri, iş dünyası liderlerini, akademisyenleri, gençleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Zirvenin açılışını ve gün boyu moderasyonunu Sunucu, Gazeteci ve GEV Gönüllüsü Hande Demirel üstlendi.

Hande Demirel, açılış konuşmasında zirvenin amacını şu sözlerle özetledi:

“Eğitim, teknoloji ve istihdam odağında geleceğin yetkinliklerini konuşmak, yeni bağlar kurmak ve gençlerimizin yolculuğuna ışık tutmak için bir aradayız.”

Zirvenin açılış konuşmasını Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Gedik Eğitim Vakfı ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik gerçekleştirdi. Hülya Gedik, GEV’in vizyonunu ve geleceğe bakışını aktarırken, katılımcılara şu mesajı verdi: “Biz geleceği beklemiyoruz; geleceği birlikte inşa ediyoruz.”

Gedik, konuşmasında Gedik Eğitim Vakfı’nın ülkenin insan sermayesini güçlendirmeye, gençleri, kadınları ve özel gereksinimli bireyleri geleceğin dünyasına hazırlamaya dönük çalışmalarını vurguladı; zirvenin de bu vizyonun önemli bir yansıması olduğunu belirtti.

MEXT Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Efe Erdem ise sanayi ve teknolojinin kesişiminde şekillenen endüstriyel dönüşümü anlattı. Erdem, “Endüstriyel dönüşümün anahtarı, teknolojiyi stratejiyle buluşturmaktır” diyerek teknoloji yatırımlarının stratejik bir perspektif olmadan sürdürülebilir rekabet avantajı yaratamayacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından GEV Gelecek Zirvesi Gelecek Konuşmaları başladı.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Aydın Erdem, “Toplumsal eğilimler ve geleceğin sosyolojisi” başlığıyla yaptığı konuşmada; kuşaklararası değişim, gündelik hayat pratikleri ve değerler sistemindeki dönüşümün geleceğin iş gücü, örgüt kültürü ve eğitim politikalarına etkilerini aktardı.

Fark Labs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, toplumsal ve ekonomik dönüşümde kadınların rolünü öne çıkararak, “Dünyayı, cinsiyet dengesi ile dönüştürüyoruz!” ifadesiyle cinsiyet dengesi gözetilmeyen hiçbir dönüşümün sürdürülebilir olamayacağının altını çizdi.

Stratejik Yönetim Danışmanı ve Mentoro Platformu Kurucu Ortağı Şahin Tulga ise, belirsizlik çağında strateji ve liderliğin önemine değinerek, “Geleceği şekillendirmek, doğru stratejiyi doğru anda hayata geçirmekle başlar” sözleriyle kurumların çevik ve öngörülü hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kalkınma Yatırım Bankası Sürdürülebilirlik ve Etki Lideri, Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, sürdürülebilir finansın kalkınma ve toplumsal refah açısından oynadığı kritik role dikkat çekerek, “Sürdürülebilir finans, geleceği dönüştüren en güçlü etkidir” sözleriyle finansal kaynakların yönünün, gelecek nesillerin yaşayacağı dünya üzerinde belirleyici etkisi olduğunu vurguladı.

KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, küresel ekonomideki değişimleri ve iş dünyasının karşı karşıya olduğu dönüşümü ele aldığı değerlendirmesinde, “Küresel başarı, değişimi doğru okumakla başlar” diyerek kurumların, yalnızca değişimi izleyen değil, onu okuyup önceden konumlanan yapılar olması gerektiğini ifade etti.

Akademisyen ve Sivil Toplum Gönüllüsü Dr. Melek Sarıbekir, “Öngörülemeyen Geleceğin Öngörülebilir Sermayesi” başlıklı konuşmasında bilgi, etik ve ortak akıl vurgusu yaparak şu ifadeyi kullandı: “Değerli aklın hakim olduğu bir toplum 6.0 diliyorum.”

“Eğitim, teknoloji ve istihdam ana temasıyla hayata geçirilen zirve; paneller, konuşmalar ve etkileşimli oturumlarla geleceğin çalışma dünyasına ışık tutmayı amaçladı.

Teknoloji paneli

Moderatörlüğünü Sorumlu Yapay Zekâ Küresel Konseyi Küresel Elçisi, Human-Centric AI Lab Kurucusu ve yapay zekâ yazarı Şule Güner üstlendi.

Panelde Tuzla Tekmer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erdem, Eğitim Teknolojileri Uzmanı, TeacherX & ETZ Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül ve Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Stratejisti Ercüment Büyükşener konuşmacılardı.

Eğitim paneli

Moderatörlüğünü Azor Brand & People Solutions Kurucusu Emre Başkan yaptı. Panelde Advancity Kurucu Ortağı Cem Atacık, Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal ve Koç Okulu Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol sahnedeydi

İstihdam paneli

Moderatörlüğünü SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem üstlendi. Panelde Udepa Kurucusu Mehmet Gürsoy, Randstad Genel Müdürü Ufuk Gedikli ve Robot İstihdam Ajansı Kurucusu Canan Alkın konuşmacı olarak yer aldı.

Gelecek, Engelsiz Gelecek paneli

Moderatörlüğünü İstanbul Gedik Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Uzm. Psk. Rahime Gökboğa üstlendi. Panelde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Ergenekon ve İstihdam ve Kariyer Eğitim Direktörü Elif Karabulut sahnedeydi.

Geleceğin Kadın Gücü paneli

“Geleceğin Kadın Gücü” başlıklı panelin moderatörlüğünü İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ayşin Kaya Şişman üstlendi.

Panelde NBS İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlık & HC-hiringcycle AI Kurucusu Ahu Bade Özkan ve Turkishe Network Kurucusu Asiye Bahar Tabanlı konuşmacı olarak yer aldı.

İlk kez düzenlenen GEV Gelecek Zirvesi’nin Sponsorları arasında; Arzum, Altek Döküm, ASAD, Gedik Holding, Gedik İleri Döküm Teknolojileri, Gedik Termo Vana, Gedik Kaynak, İstanbul Gedik Üniversitesi, Gedik Sanat, Radyo Gedik, MEXT Teknoloji Merkezi yer aldı.

Zirvenin medya sponsorluğunu ise EKONOMİ Gazetesi üstlendi.

Zirve boyunca; yapay zekâ ve teknolojik dönüşüm, değişen eğitim modelleri, istihdamın geleceği, sürdürülebilir finans, toplumsal eğilimler, kadınların dönüşümdeki rolü ve engelsiz bir gelecek için atılması gereken adımlar çok boyutlu biçimde ele alındı; ayrıca sponsorumuz Gedik Sanat’ın Filarmoni Orkestrası’nın müziklerinden müzik dinletisi eşliğinde kahve molaları gerçekleştirilirken, alanda sponsorumuz Radyo Gedik gün boyu Açık Mikrofon röportajlarıyla katılımcıların görüş ve deneyimlerini paylaştı.

Gedik Eğitim Vakfı hakkında:

07 Eylül 1994’te Gedik Holding tarafından kurulan Gedik Eğitim Vakfı (GEV), 30 yılı aşkın köklü deneyimiyle eğitimi, üretimi ve paylaşımı odağına alarak gençler, kadınlar ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını desteklemektedir.

2010’da İstanbul Gedik Üniversitesi’ni kurarak vizyonunu akademik alana taşıyan GEV; eğitim, bilim, sanat ve sosyal projelerle on binlerce kişiye ulaşmış, sanayi–üniversite iş birliğini güçlendirerek nitelikli uzmanlar yetiştirmeye devam etmektedir.

Bugüne kadar 32 bin 500’den fazla kişiye ücretsiz eğitim sağlayan Vakıf; Cumhurbaşkanlığı Şükran Plaketi, Millî Eğitim Bakanlığı Takdir Belgeleri ve Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) çatısı altındaki uluslararası sertifika programlarıyla Türkiye’nin geleceğine katkı sunmayı sürdürmektedir.