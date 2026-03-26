Gi Group Holding'den Türkiye Liderliği'ne stratejik atama

Tiziano Rodolfo Roseto, 11 Mart 2026 itibarıyla üstlendiği yeni sorumluluğunun yanı sıra, mevcut Doğu Avrupa Bölge Başkanı (Chief Regional Officer) görevini de eş zamanlı sürdürecek.

Tiziano Rodolfo Roseto’nun atamasıyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gi Group Holding CEO’su Stefano Colli-Lanzi, “Roseto’nun atanması, Türkiye’nin doğu ve batı arasında stratejik bir merkez olma potansiyeline duyduğumuz güvenin ve bu pazara olan uzun vadeli bağlılığımızın göstergesidir. Onun bölgedeki derin tecrübesi, Türkiye operasyonlarımızı küresel vizyonumuzla daha sıkı bir şekilde bütünleştirecek” dedi.

Bu atama, Gi Group Holding’in Türkiye’deki stratejik konumlanmasında kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu adımla, Türkiye’nin Gi Group Holding’in Avrupa mimarisindeki rolü, bir üst seviyeye taşınıyor. Roseto'nun hem Türkiye hem de Doğu Avrupa bölgesine liderlik etmesi, şirketin yerel iş ortaklarına çok uluslu bir ağa doğrudan erişim, entegre iş gücü stratejileri ve sınır ötesi çözümler sunmasına da olanak tanıyor.

Türkiye operasyonlarının temellerini atmıştı

Gi Group Holding bünyesinde 2004 yılından bu yana görev alan ve 2007’den itibaren grubun uluslararası büyüme stratejilerini inşa eden Tiziano Rodolfo Roseto, Türkiye operasyonlarının temellerini atan isim olarak pazar dinamiklerine en hakim liderlerden biri olarak konumlanıyor. 2015 yılında Gi Group Holding Türkiye’yi kuran Roseto’nun dönüşü, kurumsal hafızanın stratejik bir vizyonla yeniden birleşmesi olarak değerlendiriliyor.

Gi Group Holding’den yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıllar boyunca güçlü bir ekip kurarak markanın Türkiye istihdam sektöründe tanınan bir güç haline gelmesine katkıda bulunan ve bayrağı devreden Berat Demirel’e de teşekkür edildi