Gıda devinden Türkiye dahil 50'den fazla ülkede bebek mamalarını geri çağırma kararı

KitKat ve Nescafe üreticisi de olan Nestle, bebek maması ürünlerinin belirli partileri hakkında sağlık uyarıları yayımladı.

Dünya çapında satılan bu ürünlerin, bebeklere verilmesinin güvenli olmadığı belirtilen uyarılarda, ürünlerde tüketildiğinde bebeklerde kusma ve ishale neden olabilecek toksin (cereulide) bulunabileceği kaydedildi.

Söz konusu ürünlerle ilişkili herhangi bir hastalık vakası bildirilmezken, gıda şirketi 50'den fazla ülkede "tedbir" amacıyla ürünleri geri çağırdığını açıkladı.

Nestle, ebeveynleri "belirli partilere ait ürünleri kullanmayı bırakıp mağazalara iade etmeleri" konusunda uyarırken, Çin ve Avustralya gibi bazı ülkelerde kontamine olma ihtimali bulunan bebek mamaları hakkında sağlık uyarıları yayımladı.

Etkilenen ürünler arasında tanınmış Beba markasının yanı sıra Alfamino gibi özel ürünler de bulunuyor.

Türkiye, İngiltere, Avusturya ve Almanya da söz konusu ürünlerin geri çağrıldığı ülkeler arasında yer aldı. ABD veya Kanada için henüz herhangi bir geri çağırma yapılmaması dikkati çekti.

Tüketici örgütü Nestle'yi eleştirdi

Almanya’da Tüketici Koruma Örgütü Foodwatch, Nestle’yi “sorumsuzca” hareket etmekle suçladı.

Foodwatch’dan yapılan açıklamada, Nestle’nin en azından Aralık 2025'in başından beri bebek maması ürünlerindeki kontaminasyonun farkında olduğu savunuldu.

“Skandal” ile ilgili birçok sorunun cevapsız kaldığı belirtilen açıklamada, Nestle’den “tam şeffaflık” talep edildi.

Açıklamada, kontaminasyonun ne zaman başladığı ve hangi üretim tesislerinin etkilendiği gibi soruların cevapsız kaldığı vurgulanarak, “Fransa da dahil olmak üzere, diğer Avrupa ülkeleri, aynı toksin cereulide kontaminasyonu nedeniyle haftalar önce Nestle bebek mamalarını geri çağırmıştı. Foodwatch, Nestle'nin neden ancak ocak ayı başında Almanya'da kamuya açık bir geri çağırma başlattığı tamamen anlaşılmaz buluyor.” ifadeleri yer aldı.

Foodwatch, yaklaşık 60 ülke ve 10’dan fazla Nestle fabrikasından 800'den fazla ürünün geri çağırmadan etkilendiğini tahmin ediyor.

Örgüt, Nestle ve ilgili makamların bazı durumlarda sorunlar hakkında bilgilendirilmeden önce haftalarca beklediğini iddia etti.

Foodwatch yöneticilerinden Alina Nitsche, konuya ilişkin değerlendirmesinde, her gıda skandalında tüketicilerin çok geç ve yetersiz şekilde bilgilendirildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sorumlu şirketler, neredeyse hiçbir sonuçla karşılaşmıyor. Şirketler ve gıda güvenliği yetkilileri için açık bilgi verme yükümlülüğü gereklidir. Ciddi ihlallerde, yaptırımlar ve para cezaları şirketlere finansal olarak gerçekten zarar vermelidir. Şimdiye kadar gıda şirketleri çoğu zaman cezasız kalıyor veya küçük uyarılar ve nispeten düşük para cezaları ile kurtuluyorlar."