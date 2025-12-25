Gıpta Ofis, Yunanistan’da şirket kurma kararı aldı

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) tarafından 25 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni şirket kurulması hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Şirket Yönetim Kurulu Yunanistan’ın Selanik şehrinde, Yunanistan vatandaşı bir gerçek kişi ile işbirliği ve ortaklık şeklinde kurulacak olan 800.000 EUR sermayeli Mosaik I.K.E. unvanlı firmaya % 50 oranında (400.000 EURO) ortak olunmasına karar verdiği belirtildi.

Söz konusu şirketin kurulması ile birlikte Mega Kırtasiye Zincir Market kategorisinde Yunanistan’ın Selanik şehrinde başlamak suretiyle, öncelikle Yunanistan sathında, sonrasında ise tüm Avrupa’da yayılmak hedefleniyor. Söz konusu şirketin ihracat ve kârlılığa pozitif etkisinin olması bekleniyor.