Giray Kemer, el emeğiyle dünyaya açılıyor

Giray Kemer ve Deri Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tamamen el işçiliğiyle ürettiği hakiki deri kemerleri yurtdışı pazarına sunuyor. Firma, Almanya, Belçika, Hollanda, ABD, Güney Afrika, Romanya ve Rusya’ya mikro ihracat gerçekleştiriyor. Tamamen el işçiliğiyle ürettiği hakiki deri kemerleri “Sınır Tanımaz” sloganıyla dünya pazarına sunuyor. Şirket Genel Müdürü Orhan Giray, “El emeğiyle yaptığımız yüzde yüz deri kemerlerle dış pazardaki payımızı artırmak istiyoruz” dedi

Çorum merkezli Giray Kemer, butik üretim anlayışıyla yılda yaklaşık 48 bin adet hakiki deri kemer üretiyor. Ürünlerinin tamamı el işçiliğiyle hazırlayan firma Genel Müdürü Orhan Giray, yurt dışı müşterilerinin zaman zaman kendi derilerini gönderip özel üretim yaptırdıklarını belirterek, “Belçika’dan bir müşterimiz, İtalya’dan aldığı deriyi bize gönderdi. Deri İtalya’dan, üretim Türkiye’den, müşteri Belçika’da. Bu da bizim uluslararası güvenilirliğimizi gösteriyor” diye konuştu.

Deri Kemer üretiminde Sığır derisinin en makbul ham madde olduğunu vurgulayan Giray, “Ürünlerimizin tamamı yüzde yüz deridir. Üst kalite üretimle Avrupa pazarında yerimizi güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Deri sektörüne 1976’da 9 yaşında çırak olarak adım atan Orhan Giray, 1988’de kendi işini kurduğunu, 1994 krizinde yaşadığı zorluklar sonrası yeniden yapılanma sürecine girdiğini anlattı. “2007’de Çorum’a dönüp atölyemizi kurduk. Eşim ve çocuklarımla birlikte üretim yapıyoruz” diyen Giray, bugün 300 metrekarelik alanda, 80 makineyle faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Ev kadınlarını da üretimin için kattı

Üretimin bir kısmını mahalledeki kadınlara da dağıtarak sosyal katkı sağladıklarını anlatan Giray, “Özellikle örgü işlerinde 10 civarında ev hanımı bize destek veriyor. Onlar da aile bütçelerine katkı sağlıyor” dedi. Giray, Almanya, Belçika, Hollanda, ABD, Güney Afrika, Romanya ve Rusya’ya mikro ihracat gerçekleştiren firmalarında tüm pazarlama faaliyetlerini kendilerinin yürüttüğünü ifade etti.

Hedeflerinin yeni ülkelere açılarak mevcut pazar payını artırmak olduğunu söyleyen Orhan Giray, “Devletimizden beklentimiz, bizim gibi mikro ihracat yapan firmalara destek olunması ve yurt dışı iş bağlantılarında referans sağlanması” ifadelerini kullandı. Giray, “120 modelle üretim yapan Giray Kemer, özellikle Avrupa’da “hafta sonu grubu” olarak adlandırılan keten, kanvas ve klasik pantolonlara uygun deri kemerlerle talep görüyor. Firma olarak, ürün gamını genişletip yeni pazarlara ulaşma hedefi ile çocuklarımızla birlikte çalışıyoruz “ dedi.