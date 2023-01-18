Girişim Elektrik, 9 milyar ciro ve 80 ülkeye ihracat hedefliyor

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji üretim, iletim ve dağıtım alanında faaliyet yürüten Girişim Elektrik, 2023 yılında 9 milyar liralık ciro yanı sıra ihracat yaptığı ülke sayısını 80’e yükseltmeyi, ciro içinde ihracatın payını ise yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyor. Şirket iki yıl içinde 120 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor.

Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Yüksek Mühendisi Behiç Harmanlı, grubun üretim şirketi Europower Enerji’nin Ar-Ge merkezinde 70’e yakın mühendis çalıştığı bilgisini verdi. Ar-Ge Merkezi harcamalarında Türkiye’de ilk 100 firma içine girmeyi hedeflediklerinin altını çizen Harmanlı, Girişim Elektrik ve Europower Enerji’nin 2023 yılında Fortune 500 listesinde yer alacağının öngörüldüğünü aktardı.

Hâlen yurt içi ve yurt dışında 72 şantiyede faaliyet gösterdiklerini dile getiren Harmanlı, “Girişim Elektrik, yenilenebilir enerjinin rüzgâr, güneş ve hidroelektrik santralleri başta olmak üzere trafo merkezleri, kompanzasyon ve enerji otomasyon sistemlerinde faaliyet gösteriyoruz, bu marifetimizi dünyanın neresinde olursa olsun kullanacak yetenek, bilgi, finans ve yatırım iştahına sahibiz” ifadelerini kullandı.

120 milyon euro yatırım

Harmanlı, yatırımlarda Avrupa ve Türkiye başta olmak üzere, ABD ve Kanada'yı mercek altına aldıklarını söylerken, “Dünyada enerji ihtiyacı giderek artıyor. ABD, Kanada ve Avrupa'da enerji ile ilgili yatırım yapmak önceliklerimiz arasında. Türkiye ve Avrupa’da ESCO projeleri ile ilgileniyoruz. ESCO; yap-devret-işlet modelini temsil ediyor” dedi.

ESCO modelinde sanayici olmayanların da elektrik üreten firma haline geldiğini söyleyen Harmanlı, “2 yıl içerisinde 150 MW, yaklaşık 120 milyon euroluk yatırım planlamaktayız” şeklinde konuştu.

Almanya, Romanya ve Karadağ’da güneş santralleri, Azerbaycan, Nahçıvan’da RES ve HES projeleri yürüttüklerini dile getiren Behiç Harmanlı, “Makedonya'nın ilk EBRD finansman destekli projesini üstlendik. Afrika'nın en büyük trafo merkezini Cezayir'de kurduk. Fas'ta en büyük trafo merkezlerinden birini bitirmek üzereyiz. Firmamız beş kıtada iş yapıyor, ülkemize döviz kazandırıyor.” diye konuştu.

“Yüzde 51’in üzerinde yerlilikte ürün üretiyoruz”

Dünyadaki büyük kapasiteli üretici firmalar olan Siemens, Schneider ve ABB gibi şirketlerin partneri olduklarını anlatan Harmanlı, “Her üründe ‘yerli malı belgeli’ olarak yüzde 51’in üzerinde yerlilikte ürün üretiyoruz. Dünyanın değişik coğrafyalarına, farklı standartlara uygun ürün üretme yeteneğimiz mevcut. Otomasyon alanında yaptığımız çalışmalarla da yerli malı belgeli ürün ortaya koyan Türkiye'deki tek firmayız. Yazılımları yüzde yüz kendi imkanlarımızla üretiyoruz ve yerliliğin tamamı bize ait.” değerlendirmesinde bulundu.

Dağıtım şirketleri ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu her çeşit pano üretimi yapabildiklerini de söyleyen Harmanlı, “Trafo merkezleri ve hidroelektrik santralleri için gerekli olan kontrol, kumanda ve SCADA panolarını üretiyoruz. Bunda da Türkiye pazarının yüzde 90’ına sahibiz.” dedi.

Güneş paneli üretimi için de 1000 MW kapasiteli fabrika kurduklarını dile getiren Behiç Harmanlı, ev tipi ve endüstriyel tip inverter ürettiklerini, bu yılın 4. Çeyreğinde farklı bir fabrikayı da devreye alarak üretimi iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.