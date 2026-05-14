Girişim Elektrik Grubu 6 test laboratuvarıyla Avrupa’nın sayılı entegre tesislerinden birisi oldu

ANKARA(EKONOMİ)

Yeni yapının Avrupa ve ABD standartlarını aynı çatı altında karşılayabildiğini dile getiren Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, “Enerji sektöründe küresel rekabet yalnızca üretim kapasitesiyle değil, test ve doğrulama altyapısıyla da şekilleniyor. Elektrik ekipmanlarında artan kalite ve standardizasyon ihtiyacı, bu alandaki yatırımları stratejik hale getiriyor” dedi.

Yeni yapılanmayla birlikte Avrupa’nın sayılı entegre tesislerinden birisi haline geldiklerini söyleyen Harmanlı, “Bu yapı; yüksek gerilim ekipmanlarından dağıtım trafolarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde test, doğrulama ve sertifikasyon süreçlerinin tek merkezden yürütülmesini sağlıyor. Aynı zamanda IEC ve IEEE standartlarına uyumlu altyapı sayesinde Avrupa ve ABD pazarlarına yönelik üretim süreçleri tek merkezden desteklenebiliyor. Mobil test araçlarıyla sahada da hizmet veren sistem, enerji santrallerinden trafo merkezlerine kadar geniş bir alanda devreye alma süreçlerini hızlandırıyor” şeklinde konuştu.

“Rekabet test altyapısıyla belirleniyor”

Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, enerji sektöründe rekabet dinamiklerinin değiştiğine dikkat çekerken, sadece üretimin yeterli olmadığını, belirleyici unsurun üretimin uluslararası standartta testi ve bunun sahaya yayılmasının önemli hale geldiğini bildirdi. Rekabetçi yapının da bu sayede oluştuğuna dikkat çeken Harmanlı, bu yapının AR-GE süreçlerine de doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Şirketin; tasarım, test ve doğrulama süreçlerini aynı çatı altında toplamasının, ürün geliştirme süresini ciddi şekilde kısalttığını bildiren Harmanlı, “Bu sayede dışa bağımlılığı azaltan ve kendi teknolojisini geliştiren bir yapı ortaya çıkıyor.” Dedi.

Türkiye, üretim gücünü güçlü bir test altyapısıyla desteklediğinde bölgesel bir merkez haline gelebileceğine vurgu yapan Behiç Harmanlı, “ Bu yatırımın sadece şirketimiz için değil, sektörün geneli için de önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.