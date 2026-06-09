Girişim Elektrik güç ve dağıtım transformatörlerinde 1.2 milyar dolar ciro hedefliyor

Türkiye’nin elektrik iletim ve dağıtım altyapısına anahtar teslim çözümler sunmak üzere 1999 yılında kurulan Girişim Elektrik, bugün 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapan kurumsal bir yapıya kavuştu.

Uluslararası arenada boy gösteren şirketin bu yapısının iki taşıyıcı kolonu bulunduğunu belirten Girişim Elektrik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı bunların; Borsa İstanbul’da işlem gören Girişim Elektrik (GESAN) ile Europower Enerji (EUPWR) olduğunu bildirdi.

Harmanlı, şirketlere ilişkin şu bilgileri verdi:

“ Girişim Elektrik’in EPC tarafında güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri ile yüksek gerilim trafo merkezi inşası alanlarında Türkiye’nin önde gelen müteahhitlerinden biriyken; Europower Enerji’nin güç ve dağıtım transformatörlerinden yüksek gerilim ölçü trafolarına, gaz izoleli şalt sistemlerinden alçak gerilim panolarına uzanan geniş bir yelpazede üretim yapan bölgesinin sayılı entegratörlerinden biri”

Halka arz sonrası 200 milyon dolarlık yatırım programı

Halka arz sonrasında 200 milyon doları aşan bir yatırım programı bulunduğundan bahseden Harmanlı, bunu amiral gemisinin 800 kV’ya kadar genişlemeye açık yeni güç trafosu fabrikası olduğunu söyledi.

Fabrikanın daha başlangıç aşamasında başta Kuzey Amerika olmak üzere uluslararası pazarda 100’ün üzerinde güç trafosu siparişi aldığı bilgisini veren Behiç Harmanlı, “200 bin metrekareyi aşan kapalı alanda 12 üretim fabrikamız faaliyet gösteriyor; çalışan sayımız halka arz öncesindeki 775’ten bugün 2.400’ün üzerine ulaştı” dedi.

“Ana odağımız ABD ve Kanada pazarı”

Bugün 80’i aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Harmanlı, önümüzdeki dönem için stratejik önceliklerinin odağında ABD ve Kanada pazarının bulunduğunu anlattı.

Elektrik sektörün kapsamlı bir yenileme döngüsüne giren iletim şebekesinin oluşturduğu eşi benzeri olmayan bir talep dalgası yarattığını dile getiren Harmanlı, “Bugün büyük bir güç trafosu için tipik teslim süresi dört-beş yıla uzamış durumda. Girişim Elektrik’in tüm yatırım programı bilinçli biçimde bu pazarın gereklerine göre tasarlandı; güç trafosu fabrikamızın teknik konfigürasyonu ve sertifikasyon altyapısı doğrudan ABD pazarının ANSI/IEEE şartnamelerine ve büyük kamu hizmeti şirketlerinin onaylı tedarikçi listelerine girebilecek kalite eşiklerine göre kurgulandı” diye konuştu.

Yurt dışı büyüme stratejisinin üç ana eksene kurgulandığını söyleyen Behiç Harmanlı, bunlardan ilkinin Kuzey Amerika ve Avrupa’da trafo teslim sürelerinin 5 yıla kadar çıkması olduğunu belirtti. İkincisinin talep tarafındaki yapısal gelişmeler olduğunu anlatan Harmanlı, üçüncüsünün ise gelişmiş pazarlarda olgun tedarikçilere duyulan kritik ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“İhracatın payı artacak”

Şirketin sadece güç transformatörlerinde 2028 yılında 450 milyon dolar konsolide gelir beklediğini dile getiren Harmanlı, 2032 itibarıyla 1.2 milyar dolar konsolide gelir beklentisinden bahsetti.

Bu süreçte ihracatın gelir içindeki payını yüzde 40’a çıkarmayı öngördüklerini söyleyen Harmanlı, “Büyüme stratejimizin uluslararası boyutu, dünyanın farklı coğrafyalarında konuşlandırdığımız yerleşik şirket ve ofislerimiz aracılığıyla somut bir küresel ayak izine dönüşmüştür. Kuzey Afrika’da Girişim Elektrik Morocco S.A.R.L A.U. (Kazablanka) ve Euro Power Algeria SARL (Cezayir); Balkanlar’da Europower Enerji DOO Skopje (Üsküp) ve Girişim Elektrik DOO Beograd (Belgrad); Avrupa Birliği pazarında Amsterdam merkezli Europower Energie B.V.; Doğu Avrupa, Kafkasya ve Avrasya hattında Europower Ukraine LLC (Lviv), Girişim Electric Romania ve Europower Enerji Azerbaycan Şubesi ile faaliyet gösteriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Sürdürülebilir enerjinin geleceğine kalıcı imza”

Yenilenebilir enerji tarafında 500 MWp güneş ve hibrit ESCO projelerinin hayata geçirilmeye başlandığını bildiren Behiç Harmanlı ‘Önümüzdeki dönemde toplam 2,5 GW’a yaklaşan ESCO, depolamalı ve hibrit enerji yatırımlarımızı hedef pazarlarımız olarak konumlandırdığımız Türkiye, Avrupa ve Azerbaycan’da hayata geçirerek söz konusu coğrafyaların sürdürülebilir enerji geleceğine kalıcı bir imza atmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Uluslararası projelerin Türkiye’ye de önemli katkılar sağladığını söyleyen Harmanlı, çok kalifiye bir uzman tabanının oluştuğunu, tedarik zinciri tarafında silisli sac işleme, çelik konstrüksiyon, talaşlı imalat, boyahane ve özel ambalajlama gibi kritik halkaların tamamını grup bünyesinde gerçekleştirdiklerini anlattı. Harmanlı ayrıca tüm uluslararası işleri Türkiye merkezli hizmet sağlayıcılarla yürüttükleri bilgisini verdi.