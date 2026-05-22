Girişim Elektrik, halka arz sonrası yatırımlarla enerji ekipmanlarında üretim zincirini büyüttü

Halka arz sonrası dönemde üretim ve teknoloji yatırımlarını hızlandıran Girişim Elektrik Grubu, enerji ekipmanları sanayisinde dikey entegrasyonu güçlendiren yeni yatırımları devreye aldı. Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı güç trafosundan yüksek gerilim ekipmanlarına, güneş panelinden batarya teknolojilerine kadar uzanan yatırımların, şirketin küresel pazarlardaki büyüme stratejisinin önemli ayaklarından birini oluşturduğunu belirtti.

Şirketin son dönemde öne çıkan yatırımlarının başında, 120 milyon doları aşan yatırım büyüklüğüyle devreye alınan güç trafosu fabrikasının geldiğini belirten Harmanlı, ‘’ 550 kV seviyesinde 400 MVA monofaze ve 1000 MVA trifaze güç trafosu üretim kapasitesine sahip tesisimizde, tam kapasiteye ulaşmadan ABD, Avrupa ve Afrika’dan 100’ü aşkın sipariş aldık’’ şeklinde konuştu.

Enerji dönüşümünün artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, mühendislik gücü ve tedarik güvenliğiyle şekillendiğini belirten Behiç Harmanlı “Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yatırımları kısa vadeli kapasite artışı olarak değil, Türkiye’nin enerji ekipmanları sanayisinde daha yüksek katma değerli bir üretim altyapısı oluşturma hedefinin parçası olarak görüyoruz. Güç trafosundan yenilenebilir enerji ekipmanlarına kadar uzanan bu yapı, grubumuzun küresel rekabet gücünü de artırıyor” dedi.

Peak PV’de yeni faz: Panel, batarya ve konstrüksiyon aynı çatı altında

Grubun yenilenebilir enerji tarafındaki büyümesinde ise Peak PV yatırımı öne çıktığına değinen Harmanlı, kapasitesi artırılan tesisin yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alana ulaştırılırken, yıllık 2,5 GW güneş paneli üretim kapasitesine yönelik devlet teşviki alındığına değindi. Behiç Harmanlı, İlk etapta 1 GW’lık üretim kapasitesinin tam performansla devreye alındığını belirtirken sözlerine şöyle devam etti: ‘’Şirket, Peak PV tesisini yalnızca panel üretim merkezi değil; aynı zamanda batarya ve konstrüksiyon üretimini de kapsayan entegre bir enerji ekipmanları üssüne dönüştürmeyi hedefliyor. Buna göre tesiste ilk etapta 2,5 GW seviyesinde planlanan batarya üretim kapasitesinin, 2028 itibarıyla 5 GW seviyesine çıkarılması öngörülüyor.’’

Peak PV yatırımının grubun yenilenebilir enerji tarafındaki uzun vadeli sanayi vizyonunun önemli parçalarından biri olduğunu söyleyen Harmanlı “Peak PV’de gerçekleştirdiğimiz kapasite artışıyla birlikte tesisimizi yalnızca güneş paneli üretimi yapan bir yapı olmaktan çıkarıp; batarya, konstrüksiyon ve enerji depolama teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan entegre bir üretim üssüne dönüştürüyoruz. İlk etapta 2,5 GW seviyesinde başlayacak batarya üretim kapasitesini 2028 itibarıyla 5 GW seviyesine taşımayı hedefliyoruz. 1C, 0,5C, 0,25C ve 1/8C uygulamalara yönelik geniş ürün gamında; hücreden modüle, modülden komple batarya sistemine kadar tüm üretim süreçlerini aynı tesis bünyesinde gerçekleştirebilecek bir altyapı kuruyoruz. PCS ve EMS üretimini de bu yapıya dahil ederek grup şirketlerimizin ihtiyaçlarını entegre bir üretim modeliyle karşılamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüksek gerilim ve üretim altyapısında kapasite artışı

Grup bünyesindeki üretim yatırımlarının yalnızca güç trafosu ve yenilenebilir enerji ekipmanlarıyla sınırlı kalmadığını belirten Behiç Harmanlı,“Europower Enerji bünyesinde kuru tip akım ve gerilim transformatörü tesisleri, 420 kV seviyesine kadar pantograf ayırıcı dahil her türlü ayırıcı üretim altyapısı, OG tek ve çift baralı gaz izoleli yüksek akımlı primer hücre üretim tesisleri, CNC ve boya hatları ile modern bakır işleme tesislerinde de önemli kapasite artışları gerçekleştirildi. Yapılan yatırımlarla birlikte grubun toplam kapalı üretim alanı 80 bin metrekareden 200 bin metrekare seviyesine yükseldi” bilgisini verdi.

Harmanlı, bunun yanı sıra Europower Enerji’nin yüzde altmış ortaklığı ile kurulan Euromek Elektrik A.Ş. ile 550 kV a kadar yağlı akım gerilim transformatörleri ve bushing üretimi yapan modern bir fabrikaya sahip olduklarını belirtti.

Depolamalı GES ve BES yatırımları sürüyor

500 MWp büyüklüğünde güneş enerjisi ve hibrit ESCO projeleri için sürecin başladığını dile getiren Behiç Harmanlı, 600 MW kapasiteli bağımsız batarya enerji depolama sistemi (BESS) yatırımı için lisans sürecinin tamamlandığını ve toplam 260 MW kapasiteli depolamalı güneş enerjisi santrali projelerinin inşa sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan akredite laboratuvar yatırımlarıyla birlikte iklimlendirme testleri dahil ileri test süreçlerinin şirket bünyesinde gerçekleştirilebilir hale geldiğini söyleyen Harmanlı, ‘’Grup bünyesinde faaliyet gösteren Euromek şirketiyle yüksek gerilim akım trafoları, gerilim trafoları ve bushing üretimine yönelik yatırımlar da sürüyor. Halka arz öncesinde yaklaşık 775 olan çalışan sayımız bugün şantiye ve taşeron ekipleriyle birlikte 2 bin 400’ün üzerine çıktı. Türkiye’de yüksek mühendislik gerektiren enerji ekipmanlarında üretim derinliğini artırmak, önümüzdeki dönemde en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.