Girişim Elektrik Konya Büyükşehir ve KOSKİ için 2 GES inşa edecek

ANKARA (EKONOMİ) – Girişim Elektrik'ten yapılan açıklamada, projelerin yıllık 159 milyon kWh elektrik üretimi yapacağı ve 100 bin ton karbondioksit emisyonunu engellemesinin hesaplandığı kaydedildi.

Açıklamada iki ayrı santralin toplam sözleşme bedelinin 49 milyon 111 bin ABD doları olduğu, finansmanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından koordine edilen Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında sağlanacağı kaydedildi. Bu tutara KDV’nin dahil olmadığı bildirildi.

Projenin, 70 MWe / 92,40 MWp kurulu güce sahip iki fotovoltaik güneş enerjisi santralinin tasarım, kurulum ve işletmeye alma süreçlerini kapsayan anahtar teslim (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat – EPC) şeklinde üstlenildiği kaydedildi.

Şirket açıklamasında IBRD kurallarına göre yapılan iki ayrı ihalenin Girişim Elektrik tarafından kazanıldığı belirtildi. Açıklamada, Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı’nın “Sekseni aşkın ülkede edindiğimiz uluslararası mühendislik birikimini, IBRD standartlarında yürütülen kamu yatırımları aracılığıyla ülkemizde toplumsal değere dönüştürmektir” değerlendirmesine yer verildi.