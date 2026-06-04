Girişim Elektrik/Behiç Harmanlı: Depolamadan yüksek gerilime geniş bir alanda ciddi talep oluştu

ANKARA (EKONOMİ)

Yazılı bir değerlendirme yapan Behiç Harmanlı bu görünümü “yeni bir yatırım döngüsü” olarak tanımlayarak, “Bugün dünyanın birçok ülkesinde enerji yatırımlarının önündeki temel sorun finansman değil, ekipman ve mühendislik kapasitesine erişim. Güç trafolarından şalt sistemlerine, enerji depolama çözümlerinden yüksek gerilim ekipmanlarına kadar çok geniş bir alanda ciddi bir talep oluşmuş durumda. Üstelik bu ekipmanlar artık akıllı sistemlerle donatılıyor; uzaktan izleme ve kontrol imkânı sunan bu çözümleri biz de projelerimizde aktif biçimde kullanıyoruz. Bu da talebi yalnızca donanımla sınırlı kalmaktan çıkarıp teknolojiyle birlikte şekillenen bir boyuta taşıyor. Bu durum, güçlü üretim altyapısına sahip ülkeler için önemli fırsatlar yaratıyor” yorumunu yaptı.

“Türkiye tarihi bir sanayi penceresi açıldı, önemli bir fırsat bulunuyor”

Bu yatırım ortamının enerji ekipmanlarında önemli bir birikime sahip Türkiye için tarihi bir yatırım penceresi açtığını söyleyen Behiç Harmanlı, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı santral yapmak kadar, üretilen enerjiyi taşıyacak, yönetecek, depolayacak trafo, şalt sistemi, bataryanın da üretilmesinin stratejik öneme geldiğini belirtti.

“Türkiye’nin önünde de tam bu noktada önemli bir fırsat bulunuyor” diyen Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Harmanlı, “Yenilenebilir enerji yatırımları büyüdükçe depolama teknolojilerinin önemi de artıyor. Artık sadece enerji üretmek yeterli değil; onu doğru zamanda kullanabilmek ve şebekeyi dengede tutabilmek gerekiyor. Bu nedenle batarya sistemleri, enerji yönetim yazılımları ve depolama çözümleri enerji sektörünün yeni büyüme alanları arasında yer alıyor” değerlendirmesini yaptı.

Grup bünyesindeki yatırımlarını enerji altyapısı ve depolama teknolojilerine odakladıklarını belirten Harmanlı, entegre bir üretim yapısını şekillendirdiklerini söyledi. Harmanlı, rekabetin kaliteye döndüğünü belirterek, “Önümüzdeki dönemde enerji sektöründe rekabet yalnızca maliyet üzerinden yürümeyecek. Üretim kapasitesi, mühendislik gücü, teslim kabiliyeti ve teknoloji geliştirme yeteneği belirleyici olacak. Türkiye’nin bu alandaki sanayi altyapısının çok daha görünür hale geleceğine inanıyoruz. Biz de yaptığımız yatırımlarla bu yeni döneme hazırlanıyoruz” ifadesine yer verdi.