Girişim Elektrik'ten Azerbaycan'da 28,3 milyon dolarlık GES projesi
Girişim Elektrik, Azerbaycan'ın Karabağ Bölgesi'nde hayata geçirilecek Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali Projesi için 28,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş., Azerbaycan'da faaliyet gösteren Clean Energy Jabrayil LLC ile Karabağ Bölgesi'nde hayata geçirilecek Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi kapsamında anlaşmaya vardığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma projenin anahtar teslim kurulumu işlerini kapsıyor.
Projenin toplam bedelinin 28, 3 milyon dolar olduğu belirtildi.
Proje kapsamında saha içerisinde kullanılacak şalt ekipmanlarının, Girişim Elektrik'in bağlı ortaklığı olan Europower Enerji A.Ş. tarafından üretileceği bildirildi.