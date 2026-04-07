Girişimde Kadın Enerjisi Programı’nın ikinci dönemi Aliağa’da başladı

Türkiye’de gerçekleşen yaklaşık 19 milyar dolarlık yatırımıyla ülkenin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye, kadınların ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedefleyen toplumsal fayda odaklı projelerine devam ediyor.

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle ilk kez geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Girişimde Kadın Enerjisi Programı’nın ikinci dönemi, Aliağa’da gerçekleştirilen lansmanla başladı.

Programa yapılan 427 başvuru arasından seçilen 50 kadın, sekiz ay sürecek kapsamlı bir girişimcilik ve beceri geliştirme programına katılma hakkı kazandı.

Program özellikle ne eğitimde ne de istihdamda olan (NEET) kadınlara yönelik olarak tasarlandı. Katılımcılar program süresince girişimcilik ve iş modeli geliştirme, finansal okuryazarlık, e-ticaret ve dijital pazarlama ile girişim finansmanı ve iş geliştirme gibi alanlarda eğitimler alacak.

Ayrıca özgüven geliştirme, stres yönetimi ve kişisel gelişim başlıklarında psikososyal destek programlarıyla güçlendirilecek olan katılımcılar, kadın liderlerin yer aldığı mentorluk buluşmaları ve networking etkinlikleri sayesinde girişimcilik yolculuklarında güçlü bir destek ağına erişim sağlayacak.

SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, lansmanda gerçekleştirdiği konuşmada şöyle konuştu:

"Programın Aliağa’da başlatılması, SOCAR Türkiye’nin faaliyet gösterdiği bölgelerde yerel kalkınmayı destekleme ve kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirme yaklaşımının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almasının sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz.

Girişimde Kadın Enerjisi programı ile katılımcılara yalnızca eğitim değil, aynı zamanda güçlü bir mentorluk ve networking ekosistemi sunuyoruz. Kadın girişimcilerin kendi iş fikirlerini geliştirirken bulundukları bölgelerde ekonomik ve sosyal değer üretmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

SOCAR Türkiye olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda toplumsal fayda yaratan ve girişimcilik ekosistemini güçlendiren projeleri desteklemeye devam edeceğiz."