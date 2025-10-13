Girişimsel MR alanında ilk klinik araştırma enstitüsü GİMRE faaliyete başladı

ANKARA (EKONOMİ) – Siemens Healthineers Türkiye’nin enstitünün görüntüleme teknolojilerini sağladığı bildirildi. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının da desteklediği GİMRE’de, yeni görüntüleme teknikleri, inme tedavileri ve kapalı ameliyat teknolojilerinde daha güvenli ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütüleceği bildirildi.

GİMRE’nin açılışı, 13 Ekim günü yapıldı. Siemens Healthineers tarafından açılış törenine yönelik verilen bilgide, merkezin bilim, sağlık ve AR-GE çalışmaları yürütmek için kurulmuş enstitü olması yanında altyapısıyla da dünyada ilklerden biri olduğunun altı çizildi. Görüntüleme ve kapalı ameliyat alanında yenilikçi çözümler geliştirmek için uluslararası çalışmalar yürütmek üzere tasarlanan GİMRE’nin dünyada ilk olma özelliğinin, radyoloji alanındaki tüm cihazlar, AR-GE platformları ile beraber bulunmasından kaynaklandığı vurgulandı. Enstitü kendi araştırma sahasıyla ilgili hasta da kabul edecek.

GİMRE’de girişimsel işlemler, sinir sistemi hastalıkları ve kanser hastalarının görüntülenmesi alanında yerli ve yabancı kuruluşlarla araştırma ve bilimsel projeler yürütülecek, eğitim içerikleri hazırlanacak. Merkez, kapalı ameliyat ve görüntüleme alanındaki uluslararası araştırmalara da ev sahipliği yapacak. Merkezin görüntüleme altyapısında, Siemens Healthineers’ın MR, anjiyografi, tomografi ve ultrason teknolojileri kullanılacak. Tıp yanında temel bilimler ve mühendislikleri içeren disiplinler arası bir yapıda çalışma yürütecek GİMRE’de, özel sektör ile birlikte yürütülebilecek çalışmalar için ‘açık kapı politikasının’ uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, merkezde geliştirilecek yeni teknikler, cihazlar, simülasyonlar, karar destek sistemleri ve yapay zekâ algoritmaları üzerine sağlık profesyonellerine uluslararası eğitim programları ve kurslar düzenlenecek.

Uluslararası ölçekte araştırmalar yürütülmesi hedefleniyor

Açılık töreninde konuşan Siemens Healthineers Türkiye Görüntülemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ertan Cömert şirket olarak cihaz ve teknoloji sunmanın yanında, akademik dünyayı ve Ar-Ge çalışmalarına da destek verdiklerini belirterek, “Bu anlamda uzun yıllardır birçok farklı kurumla iş birliği içerisindeyiz. Bu iş birliklerinin en güzel örneklerinden biri olan ve alanında bir ilki temsil eden Girişimsel MR Klinik AR-GE Enstitüsü’nde teknolojilerimizle yer almaktan gurur duyuyoruz. ..NÖROM, UMRAM ve EGESAM gibi merkezlerle daha önce gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri, bu vizyonumuzun sürdürülebilir örnekleri arasında” dedi.

GİMRE Müdürü Prof. Dr. Oktay Algın da, “Ülkemizin sağlık alanındaki gelişimine ivme katacak merkezlerden biri olan GİMRE olarak, görüntüleme, beyin-damar hastalıkları ve girişimsel tedaviler alanında Türkiye’de ve uluslararası ölçekte öncü araştırmalar yürütmeyi ve en son teknolojiler ile sağlık çalışanları ve hastalarımıza eğitimler vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, YÖK Üyesi H.Haldun Göktaş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Kadirhan Sunguroğlu da katıldı.