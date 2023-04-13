GKN Kargo, yurt dışına açılıyor

Kurumsal şirketlerin kargo ve taşımacılık ihtiyacını karşılamak üzere kurulan ve bu yıl hizmet verdiği markaların e-ticaret alanında da çözüm ortağı olan GKN Kargo, Türkiye’deki başarısını globale taşıyor.

Stratejik iş ortaklarıyla birlikte 208 ülkede kurumsal ve bireysel kargo hizmeti verecek olan şirket, büyük ölçekli gönderimlerin yanı sıra numune gönderimleri için kurye, mikro ihracata yönelik Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB), ihracat ve gümrükleme hizmetleri ile sanayici, küçük ve büyük ölçekli üretici firmaların global operasyonlarının çözüm ortağı olacak.

GKN Kargo, yurt dışı yapılanmasında müşterilerinin e-ticaret operasyonlarının çözüm ortağı olurken, bireysel gönderiler için de ekspress kargo hizmeti sunacak. Şirket, yurt dışı yapılanması ile 2024 yılında globalde yüzde 100 büyümeyi hedefliyor.

Bireysel express kargo hizmeti de verecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, “GKN Kargo olarak sektörde elde ettiğimiz başarıyı yurt dışında da göstermek ve global hedeflerimize ulaşmak için kollarımızı sıvadık. Yurt dışına açılan ve yurt dışından Türkiye pazarına giren markalar ve KOBİ’ler başta olmak üzere 208 ülkede kurumsal kargo hizmeti verirken, müşterilerimizin e-ticaret operasyonlarının da çözüm ortağı olacağız. Bununla birlikte yurt dışına gönderim yapmak isteyen her müşteriye bireysel express kargo hizmeti de sunacağız. Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da kurumsal ve bireysel kargo sektöründe başarılı bir süreç yürüteceğimize ve hızla büyüyeceğimize inanıyoruz. Dünya markalarının birçoğu Türkiye pazarında güçlü bir mağaza yapılanmalarına sahip. Bu markaların dünyanın birçok ülkesinde de mağazaları bulunuyor. Kurumsal iş birliği yaptığımız ve portföyümüze dahil edeceğimiz bu markaların tüm mağazalar arası ve depolardan mağazalara operasyonlarını yöneterek bu alandaki uzmanlığımızı globale de taşıyoruz. 2024 yılında global yapılanmamız ile yüzde 100 büyüme hedefliyoruz.” dedi.

Yurt içindeki acentelerin gelirleri de dolar bazlı olacak

Tüm yapılanma ve operasyon sürecini haziran ayına kadar tamamlayacaklarını belirten Maden, devamında şunları kaydetti: “Yurt dışına açılmaya yönelik hazırlıklarımıza başladık. Kısa sürede tüm teknolojik alt yapımızı ve operasyon sürecimizi tamamlayarak, hızlı ve kaliteli çözümlerimizle hizmet vermeye başlayacağız. Yurt içi ve yurt dışında büyüme projeksiyonu ile hareket ediyoruz. Yurt dışında stratejik çözüm ortaklarımızla global kargo hizmetlerini en iyi şekilde sağlarken yurt içinde acente ve müşteri sayılarımızı artırarak hızlı bir büyüme hedefliyoruz. Türkiye’nin birçok ilinde büyük üreticilerin yanı sıra orta ve küçük ölçekli üreticiler var. Hatta dijitalleşen dünyada bireysel üreticiler bile dünyaya ihracat yapabiliyor. Hızlı internet çağı iletişimi ve ticaretin şeklini değiştirdi. Artık teklif alma süreçleri de müşteriyi bulma ve yeni pazarlara açılma süreçleri de tüm üreticilerin ve tüketicilerin parmağının ucunda. Üretim ve tüketim açısından dünyayla bu kadar hızlı entegre olabiliyorsak hizmetlerde de aynı entegrasyonun sağlanması önemli. Biz GKN Kargo olarak Türkiye’nin her noktasındaki üreticileri, yurt dışı kargo proses süreçlerini de çözerek hızlı ve kaliteli hizmetlerimizle müşterilerle buluşturacağız. Aynı şekilde bireysel gönderim ve alımları da yaparak acentelerimizin gelirlerini de dolar bazlı sağlamış olacağız. Hizmet verdiğimiz ülke sayısından da anlaşılacağı üzere çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Hedeflerimiz büyük.”