GKN Kargo’dan kadın girişimcilere yatırım fırsatı

Perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların mağazacılık operasyonlarına yönelik kurumsal kargo hizmeti sunan GKN Kargo, sektörde kadın girişimci sayısını artırmak ve istihdamı desteklemek üzere başlattığı kampanya ile kendi işini kurmak isteyen girişimci kadınlara yatırım fırsatı sunuyor. Bu kapsamda sene sonuna kadar franchise bedelinde yüzde 30 indirime giden şirket, kadın istihdamını yüzde 10 artırmayı hedefliyor. 4 yıllık sürede yüzde 300 büyüme kaydeden, bu yıl hizmet verdiği markaların e-ticaret alanında da çözüm ortağı olan şirket, 37 ilde toplam 153 ilçede hizmet veriyor.

Giden kargoda yüzde 30 kâr imkanı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GKN Kargo acentesi olmak isteyen girişimciler 300 bin TL franchise bedeli dahil olmak üzere 500 ila 800 bin TL arası yatırım ile acente sahibi olabiliyor ve 6 ila 8 ay içinde yatırımını finanse edebiliyor. Gelen kargoda yüzde 20, giden kargoda ise yüzde 30 kâr sunan şirket, acentesi, 1 aracı ve 50 metrekare üzeri kargo taşımaya müsait dükkanı olan ya da yer kiralayan yatırımcılarla franchise anlaşması imzalıyor.

Sektörde ‘kişiselleştirilmiş’ hizmet anlayışıyla hareket eden şirket, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 37 ilde yetkili servis sağlayıcı ile hizmet veriyor. GKN Kargo, 2023 yılının sonunda 81 ile ulaşarak yüzde 100 büyüme hedefliyor.

Kadın girişimcilere franchise bedelinde yüzde 30 indirim

Yoğunlaşan iş hacimleriyle yeni noktalara ulaşmak için acente sayılarını artırmak ve Türkiye çapında yeni acente anlaşmaları yapmak istediklerini söyleyen GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, “Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere franchise sistemimizle ailemizi büyüterek yıl sonuna kadar 81 ilde var olmayı planlıyoruz. Bu yıl özellikle hizmet verdiğimiz markaların e-ticaret satışlarında da çözüm ortağı olmaya başladık. Böylelikle iş hacmimiz daha da büyüyecek. Bu büyüme yolculuğunda biz kadın girişimcilere daha çok yol açmak istiyoruz. Kendi işinin sahibi olmak ve sürekli büyüyen bu sektörde kazanç elde etmek isteyen kadın girişimcilere franchise bedelimizde yüzde 30 indirim uyguluyoruz. Yıl sonuna kadar devam edecek olan kampanyamızla Türkiye’nin her ilinden yatırım yapmak isteyenlere avantaj sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Kadın istihdamını yüzde 10 artıracak

GKN Kargo olarak özellikle kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar attıklarını belirten Akyürek, “Hedeflerimiz doğrultusunda kadınların sektöre girmesine ön ayak olmak istiyoruz. Daha öncesinde kargoculukta çok sınırlı sayıda kadın görebiliyorduk. Fakat son yıllarda bu sayı her geçen gün artmaya başladı. Ülke ekonomisinin gelişmesi açısından kadın iş gücünün büyük bir önem taşıdığının ve her sektörde var olması gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Şube yöneticileri başta olmak üzere her departmanımızda kadın istihdamının yoğun olduğu bir şirketiz. 2023 yılında da kadın çalışan sayımızı yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz.” dedi.